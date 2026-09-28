Oktober im Museum Gugging: 20 Jahre kUNSt.! bei Tag und Nacht

St. Pölten (OTS) -

Kunst bei Nacht, kreative Workshops und besondere Einblicke in die Jubiläumsausstellung: Das Museum Gugging lädt im Oktober 2026 zu einem umfangreichen Programm für Kunstinteressierte, Familien, Kreative und Pädagoginnen und Pädagogen.

Den Auftakt macht die “Lange Nacht der Museen” am Samstag, 3. Oktober. Erstmals schließen sich das VISTA Science Experience Center, das Museum Gugging und das Stift Klosterneuburg anlässlich der „Lange Nacht der Museen“ zusammen. Von 18 bis 24 Uhr laden die drei Institutionen dazu ein, einen außergewöhnlichen Kulturstandort zu entdecken, an dem Kunst, Kultur und Wissenschaft unmittelbar aufeinandertreffen. Ein Museumsshuttle bietet einen komfortablen Transfer zwischen den drei Häusern und dem Bahnhof Klosterneuburg Kierling. Im Museum Gugging können Besucherinnen und Besucher Kunst aus ungewöhnlicher Perspektive betrachten: Bei „Licht an für die kUNSt.!“ werden Werke in einem abgedunkelten Raum mit Taschenlampen erkundet. Das Format „kurz erklärt: Museum Gugging“ vermittelt darüber hinaus Wissenswertes über die Geschichte und Einzigartigkeit des Museums.

Am Sonntag, 4. Oktober, von 14 bis 15 Uhr, findet die Fokusführung – Blicke hinter die Kulissen unserer Jubiläumsausstellung statt. Im Anschluss lädt die offene Kreativwerkstatt von 15.30 bis 17 Uhr dazu ein, die Ausstellung „Ingolf Ebeling der Sonnenstrahlen Millionär im Guggkasten“ kreativ weiterzudenken. Inspiriert von den außergewöhnlichen Grußkarten des Künstlers gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Karten, verweben Zeichnung und Text und entdecken neue Formen des Erzählens.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher und ihre Begleitpersonen steht am Dienstag, 6. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr die Reihe „Eltern Kinder kreativ“ auf dem Programm. Unter dem Titel „Küchenkunst“ verwandeln sich Küchenutensilien wie Kochlöffel, Teigschaber oder Schwämme in kreative Werkzeuge zum Drucken, Malen und Gestalten. Auch kreativbegeisterte Erwachsene kommen zum Zug: Bei der Werkstattrunde Gugging am Mittwoch, 7. Oktober, sowie am Mittwoch, 21. Oktober, jeweils von 16.30 bis 19 Uhr mit Kunstvermittlerin und Künstlerin Christiane Molan werden unterschiedliche Maltechniken erprobt und eigene Bildideen in entspannter Atmosphäre umgesetzt.

Am Sonntag, 11. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr, steht mit Urban Sketching – die aquarellierte Skizze das Zeichnen und Malen im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden ihre Umgebung zeichnerisch und lernen, Eindrücke durch Skizzen und Aquarelltechniken festzuhalten. Ebenfalls am 11. Oktober startet die Reihe der Sonntagsführungen – Jubiläum 20 Jahre Museum Gugging erleben, die weiters am 18. und 25. Oktober jeweils von 14 bis 15 Uhr stattfindet. Besucherinnen und Besucher entdecken dabei ausgewählte Werke von 20 Gugginger Künstlerinnen und Künstlern und erhalten Einblicke in die Vielfalt und Entwicklung der Kunst aus Gugging.

Ein besonderes Angebot für Pädagoginnen und Pädagogen bietet das Museum Gugging am Samstag, 17. Oktober, ab 10 Uhr. Beim Pädagoginnen-Vormittag „Kunst trifft Unterricht – Ideen to go“ steht die Jubiläumsausstellung im Mittelpunkt. In einem interaktiven Rundgang werden kreative Methoden der Bildbetrachtung ausprobiert und praktische Anregungen für den Unterricht entwickelt. Ebenfalls am 17. Oktober findet von 13 bis 15.30 Uhr die Führung Kreativität in Kunst und Wissenschaft – lerne zwei Institutionen aus Maria Gugging kennen statt. Die Kooperation zwischen Museum Gugging und dem VISTA Science Experience Center verbindet Kunst und Forschung und bietet Einblicke in die kreativen Prozesse beider Bereiche sowie in die Geschichte des Standorts Maria Gugging.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], [email protected], www.museumgugging.at