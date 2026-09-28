Lotto: Dreifachjackpot mit mehr als 3,1 Millionen Euro via win2day geknackt

Wien (OTS) -

Gestern Abend bewies ein bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day ein “goldenes Händchen” bei der Tippabgabe. Mit dem zehnten von zwölf gespielten Tipps konnte sie oder er den Dreifachjackpot bei Lotto “6 aus 45” knacken und damit mehr als 3,1 Millionen Euro gewinnen. Bei der kommenden Runde am Mittwoch geht es damit nun wieder um einen Starttopf mit 1,2 Millionen Euro für “sechs Richtige”.

Gleich fünf Spielteilnehmer:innen hatten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Hier gehen je zwei Gewinne ebenfalls an Spielteilnehmer:innen von win2day. Zwei Fünfer mit Zusatzzahl wurden in Niederösterreich erzielt und der fünfte Gewinn geht nach Wien. Alle fünf erhalten dafür jeweils 26.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 44 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit etwas mehr als 4.700 Euro. Die 76 LottoPlus Fünfer bei der zweiten Ziehung gewinnen je mehr als 2.700 Euro. Am Mittwoch geht es bei LottoPlus je Ziehung dann wieder um 80.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es bei der Sonntags-Ziehung ebenfalls einen Solo-Gewinn. Hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Wien die richtige Zahlenkombination auf dem Wettschein und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 27. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen