Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater - Vorreiter für nachhaltigen Genuss:

Wien (OTS) -

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater unterstreicht einmal mehr seine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Gastronomie. Rechtzeitig zum EU Organic Day präsentiert das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant seinen aktuellen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht. Zeitgleich darf sich der Familienbetrieb über eine renommierte Auszeichnung freuen: Bei den diesjährigen Generali SME EnterPRIZE Awards wurde die Luftburg in der Sonderpreiskategorie „Nachhaltigstes Familienunternehmen“ prämiert.

EU Organic Day: Transparenz durch neuen Nachhaltigkeitsbericht

Anlässlich des EU Organic Day am 23. September gewährt das Traditionsunternehmen mit der Veröffentlichung seines aktuellen freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts transparente Einblicke in seine Nachhaltigkeitsstrategie. Der Bericht dokumentiert Fortschritte und konkrete Maßnahmen in zentralen Handlungsfeldern:

100 % Bio-Qualität: Speisen und Getränke stammen lückenlos aus zertifiziert biologischer Landwirtschaft.

Speisen und Getränke stammen lückenlos aus zertifiziert biologischer Landwirtschaft. Ressourcenschonung & Energie: Effizienter Umgang mit Energie, Wasser und Materialströmen sowie Förderung nachhaltiger Mobilität.

Effizienter Umgang mit Energie, Wasser und Materialströmen sowie Förderung nachhaltiger Mobilität. Regionale Verantwortung: Enge Kooperationen mit heimischen Bio-Partnern und Lieferanten.

Enge Kooperationen mit heimischen Bio-Partnern und Lieferanten. Soziale Kriterien & Team: Faire Arbeitsbedingungen, gelebte Inklusion und kontinuierliche Investitionen in das Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht steht ab sofort unter www.kolarik.at/nachhaltigkeit zum Download bereit.

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit im Familienbetrieb

Der Generali SME EnterPRIZE belohnt innovative und nachhaltige Unternehmenskonzepte von kleinen und mittleren Betrieben. Die Auszeichnung als „Nachhaltigstes Familienunternehmen“ würdigt das langjährige und konsequente Engagement der Familie Kolarik, ökonomischen Erfolg mit ökologischer Verantwortung und sozialem Bewusstsein zu vereinen.

„Die Auszeichnung mit dem Generali SME EnterPRIZE bereitet uns große Freude. Sie zeigt, dass gelebte Nachhaltigkeit und familiäre Gastfreundschaft Hand in Hand gehen können. Der Preis ist eine wertvolle Bestätigung für den Weg, den wir gemeinsam als Team und Familie gehen“, betont Inhaber Paul Kolarik.

Über das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist mit rund 1.200 Sitzplätzen das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant. Seit der vollständigen Umstellung des Sortiments im Jahr 2021 setzt der Wiener Familienbetrieb konsequent auf 100 % biologischen Genuss und Familienfreundlichkeit in entspannter Atmosphäre.