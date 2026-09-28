Aus IG Windkraft wird WINDKRAFT Österreich: Erneuerbaren-Branche trägt wachsender Bedeutung mit neuem Markenauftritt Rechnung

Wien (OTS) -

Vom ersten Windrad Österreichs im Jahr 1994 bis hin zur starken Säule regionaler Energie für 2,7 Millionen Haushalte im Land: was einst als Bewegung findiger Pioniere und Pionierinnen begann, ist heute eine der wichtigsten Energiebranchen des Landes. Der Interessenverband zur Branche, nunmehr WINDKRAFT Österreich, tritt künftig mit neuem Logo, Design und – nach 30 Jahren – neuem Namen auf.

28.9.2026: „Nicht die Organisation verändert sich, ihr Auftritt holt zur gewachsenen Bedeutung auf“, sagt WINDKRAFT Österreich-Geschäftsführer Florian Maringer. „Seit 30 Jahren setzt sich die Interessengemeinschaft Windkraft als zentrale Stimme für den Ausbau sauberer, sicherer und heimischer Windenergie ein. Über die nächsten Jahre wird diese bis zu einem Viertel des heimischen Stromverbrauchs decken. Und damit das, was in den letzten 30 Jahren geschaffen und gebaut wurde, fast verdoppeln. Die einstige Pionier-Gemeinschaft steht heute für über 200 Unternehmen mit tausenden Mitarbeiter:innen, die längst tragende Säule der rot-weiß-roten Energieversorgung sind.“

Neuer Markenauftritt auf wind.at

„Aus einer einst jungen Zukunftstechnologie ist über die 2000er Jahre eine starke Branche und stolze Verfechterin für Versorgungssicherheit, heimische Stromerzeugung und regionale Wertschöpfung geworden“, ergänzt Gerhard Maier, Leiter der strategischen Kommunikation der WINDKRAFT Österreich. „Wichtig war uns ein klarer und eingängiger Markenauftritt, der dieser dynamischen Entwicklung Rechnung trägt, die Wiedererkennbarkeit verbessert und auch die digitale Auffindbarkeit durch die neue – auf den Punkt gebrachte – Domain wind.at erleichtert. Tausende Menschen arbeiten innerhalb der Branche heute täglich für eine erfolgreiche Energiewende. Jetzt tun sie dies unter noch einheitlicherer Dachmarke und zeitgemäßerem Erscheinungsbild.“

Neues Logo: Windrad in Bewegung

Unterstützt wurde die WINDKRAFT Österreich von der Werbeagentur Lavicka GmbH. Idee. Strategie. Kreation. „Für die Energiewende gibt es für uns eine klare Antwort: WINDKRAFT. Als Vater und als Agentur begleitet mich dieses Thema seit vielen Jahren. Das Konzept für das neue Logo bringt diese Überzeugung auf den Punkt: Drei ineinandergreifende Kreise stehen für Gemeinschaft, Kraft und eine gemeinsame Richtung – hin zu einer sicheren Energiezukunft für alle!“, so Geschäftsführer Marcus Lavicka.

Starke Präsenz in dynamischem Energie-Umfeld

WK-Präsident Josef Plank unterstreicht die gewachsene Bedeutung der Branche für den Wirtschaftsstandort Österreich und ihre zentrale Rolle in einem modernen, resilienten Energiesystem: „Mit diesen Veränderungen schaffen wir die Grundlage für eine noch stärkere Präsenz und zeitgemäße Kommunikation in einem zunehmend dynamischen, energiepolitischen Umfeld. Im Schulterschluss mit den weiteren Erneuerbaren-Verbänden im Haus der Erneuerbaren Energie am Wiener Schwedenplatz, sind wir überzeugt, dass der neue Auftritt die erfolgreiche Geschichte der Organisation mit einer klaren Zukunftsperspektive verbindet und ein wichtiges Signal für die weitere Gestaltung der Energiewende in Österreich setzt.“

Über WINDKRAFT Österreich

Die WINDKRAFT Österreich (ehemals IG Windkraft) ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,75 Millionen Haushalte im Land mit sauberem, unabhängigem und günstigem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die WINDKRAFT Österreich repräsentiert rund 180 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.