  • 28.09.2026, 09:11:02
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SPÖ-Manninger: Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch muss sicher sein!

SPÖ-Frauen für bundesweite Schutzzonen vor Einrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche

Wien (OTS) - 

Das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung muss respektiert werden. „Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner will eine bundesweite Regelung für Schutzzonen vor Einrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche umsetzen. Schutzzonen sollen für Frauen in ganz Österreich unabhängig vom Wohnort gelten“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger am heutigen Safe Abortion Day. Die SPÖ-Frauen drängen auf eine rasche Einigung in der Bundesregierung. ****

„Es ist wichtig, unsere Frauenrechte zu sichern. In Wien gibt es bereits ein funktionierendes Modell mit Schutzzonen und Strafen bei Übertretungen. Es darf nicht sein, dass Frauen bedrängt, beschimpft und unter Druck gesetzt werden. Dieses Verhalten von radikalen Abtreibungsgegner*innen muss Konsequenzen haben“, so Manninger.

„Weltweit mobilisieren Abtreibungsgegner*innen und wollen unser Recht auf Selbstbestimmung einschränken. Diesen Angriffen stellen wir uns entschieden entgegen. Unser Ziel ist klar: Der Schwangerschaftsabbruch soll sicher, legal, kostenfrei und wohnortnah sein“, so Manninger. (Schluss) eb/ls

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