Generationenwechsel im Aufsichtsrat der Wietersdorfer Gruppe

Klagenfurt (OTS) -

Mit September 2026 wurden Axel Kühner (55) und Yorck Schmidt (60) in den Aufsichtsrat der zu 100 Prozent im Familieneigentum stehenden Wieterdorfer Gruppe bestellt. Sie folgen auf Winfried Braumann, der dem Kontrollgremium seit 2009 angehörte, und Jakob Mosser, der seit 2012 Aufsichtsrat war. Zudem erfolgt ein Generationenwechsel im Aufsichtratsvorsitz den Christina Fromme-Knoch an Bertram Ziegenfuß übergibt.

„Wir gewinnen mit Axel Kühner und Yorck Schmidt zwei international erfahrene Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat der Wietersdorfer Gruppe. Beide bringen unterschiedliche und für unsere weitere Entwicklung wertvolle Perspektiven mit“, erklärt Bertram Ziegenfuß, Eigentümervertreter und neu gewählter Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wietersdorfer Gruppe. Ziegenfuß übernimmt damit das Staffelholz von Eigentümervertreterin Christina Fromme-Knoch, die 15 Jahre lang die Vorsitzführung des Wietersdorfer Aufsichtsrates inne hatt.

Axel Kühner verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung und Transformation international tätiger Industrieunternehmen, Yorck Schmidt über umfassende Expertise in der finanzellen und strategischen Unternehmenssteuerung und internationaler Governance. Damit ergänzen sie den bestehenden Aufsichtsrat um zusätzliche Kompetenzen für die langfristige Entwicklung unserer Unternehmensgruppe.

Über die Wietersdorfer Gruppe

Die Wietersdorfer Gruppe (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) mit Hauptsitz in Klagenfurt (Österreich) ist ein Industrieunternehmen in der Baustoff- und Rohrbranche. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens zählen Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und PP-Rohrsysteme. Mit ihren Tochterunternehmen Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, O-tek, POLOPLAST und Calcit sowie ihren Beteiligungen ist die Wietersdorfer Gruppe in 76 Ländern vertreten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im In- und Ausland 3.783 Mitarbeiter, ist an 121 Produktions- und Vertriebsstandorten aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2025 inkl. Beteiligungsunternehmen einen Umsatz von 1.091 Mio. EUR. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1893 durch Philipp und Gottlieb Knoch zu hundert Prozent in Familienbesitz.