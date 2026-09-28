Österreichischer Jazzpreis 2026

Wien (OTS) -

Die Jazzpreis Academy aus 203 Expert*innen hat aus 175 Einsendungen insgesamt 34 Nominierte in den Kategorien „Best Live Act“, „Best Album“ und „Best Newcomer“ ermittelt.

Der jährlich vergebene Jazzpreis - eine Initiative von Österreichischer Musikrat (ÖMR), mica - music austria, IG world music, Ö1 und Porgy & Bess - versteht sich als bedeutende Plattform zur Sichtbarmachung und Förderung der pulsierenden österreichischen Jazz- und Global Music Szene.



Für 2026 konnten das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, die Stadt Graz, der Tourismusverband Region Graz, die Steiermärkische Sparkasse, die AKM/austromechana sowie die Jam Music Lab Privatuniversität Wien als Förderpartner gewonnen werden, sowie als Kooperationspartner Stockwerk Jazz Graz und die Kunstuniversität Graz (KUG). Als Medienpartner begleiten Ö1, ORF, Kleine Zeitung und das Concerto Magazin die Auszeichnung.

Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge):

Best Newcomer (2026 präsentiert von Kleine Zeitung):

Alois Eberl, Amina Bouroyen, Amir Ahmadi, Anna Maurer, Avin Ahmadi, Elena Schäfer, Eva Moreno, Jakob Kammerer, Lorenz Widauer, Max Plattner, Mina Naomi, Raphael Preuschl

Best Album:

ATLAS - Wolfgang Muthspiel Chamber Trio, Faces of Night - David Helbock & Julia Hofer, OGILSD VOBI - Georg Vogel Piano Solo, On Her Mind - Anna Maurer, proud - Mel*E, Soiz - Anna Buchegger, The Rhythm of the World – Saxofour, Unbemanntes Raumschiff - Purple is the Color, Until We Meet Again - Avin Ahmadi & Lorenz Widauer, Wanting Machine II - Peter Rom, Where I Go - Elena Schäfer

Best Live Act:

Alpha Trianguli, András Dés Quartet, Anna Buchegger, Jazzorchester Vorarlberg, Martin Listabarth Trio, Mel*E, other:M:other, slowklang, TSOMBANIS4, Upper Austrian Jazz Orchestra, Wolfgang Muthspiel Chamber Trio

High Impact Award & Gala

Zum zweiten Mal wird 2026 der High Impact Award (2026 presented by Steiermärkische Sparkasse) vergeben und am 20.10.2026 gemeinsam mit den Gewinner*innen des Österreichischen Jazzpreises 2026 bekannt gegeben. Diese Auszeichnung ehrt herausragende Künstler*innen für deren besondere Beiträge zur Entwicklung und Repräsentation der österreichischen Jazzszene im In- und Ausland

Die feierliche Verleihung findet am 28. November 2026 im Dom im Berg in Graz ab 19:30 Uhr statt und wird live auf Ö1 und ORF on übertragen.

Das Pressematerial der Nominierten finden Sie hier:

https://www.jazzpreis.at/de/downloads

Österreichische Jazzpreis Gala 2026

Preisverleihung & Konzerte: Newcomer*in 2026 Album 2026 Live Act 2026 High Impact Award 2026

Datum: 28.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Dom im Berg

Schlossbergsteig

8010 Graz

Österreich