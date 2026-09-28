Austrian Tech Innovator: KPMG kürt innovative Start-ups

Wien (OTS) -

Innovative Technologien, unternehmerischer Mut und Lösungen mit gesellschaftlicher Relevanz standen auch heuer im Mittelpunkt des Austrian Tech Innovator 2026. Im Rahmen des Wettbewerbs, der von KPMG veranstaltet wird, wurde AURIMOD GmbH zum diesjährigen Sieger gekürt. Das MedTech-Unternehmen überzeugte im Publikumsvoting mit seiner Entwicklung eines tragbaren Neurostimulationsgeräts zur medikamentenfreien Schmerztherapie. AURIMOD ist damit Österreich-Vertreter beim internationalen Finale des Global Tech Innovator auf dem Web Summit in Lissabon.

Der Austrian Tech Innovator rückt österreichische Start-ups und Scale-ups mit Innovationspotenzial ins Rampenlicht und bietet ihnen eine Bühne, um ihre Technologien einem breiten Publikum aus Wirtschaft und Investoren zu präsentieren. „Sichtbarkeit, ein starkes Netzwerk, professionelle Begleitung und ein klarer Blick auf den Markt können den entscheidenden Unterschied machen, um als Start-up auch globale Reichweite zu erlangen“, so Benjamin Behr, Host des Abends und Director bei KPMG im Bereich Advisory.

Neuer Maßstab in der Schmerzbehandlung

Mit seinem innovativen Ansatz bringt AURIMOD eine nichtmedikamentöse Therapieform zur Behandlung von Schmerzen auf den Markt und adressiert damit ein Thema von hoher Relevanz für das Gesundheitswesen. „Unser Ziel ist, Betroffenen eine wirksame Ergänzung zu herkömmlichen Schmerzbehandlungen anzubieten. Mittels Vagusnerv-Stimulation am Ohr können Schmerzen wie beispielsweise chronische Rückenschmerzen, Migräne oder akute postoperative Schmerzen nachhaltig behandelt werden“, erklärt Stefan Kampusch, CEO von AURIMOD.

Wie vielfältig und zukunftsorientiert die österreichische Start-up-Szene ist, zeigen auch die weiteren Finalisten des Wettbewerbs:

NEOALP GmbH – vendor-neutrale Operations-Plattform für industrielle humanoide Robotik

fibionic GmbH – patentierte Fertigungstechnologie für hochfeste Leichtbau-Verbundwerkstoffe

openmaind FlexCo – KI-basierte Intelligence-Layer für industrielle Robotikprozesse

backbone.one GmbH – digitale Infrastruktur für erneuerbare Energie und Energy-as-a-Currency

Österreich-Vorentscheid für den Global Tech Innovator

Mit dem Sieg des Austrian Tech Innovator hat AURIMOD auch das Ticket zum internationalen Finale, dem Global Tech Innovator, gelöst und tritt dort gegen die Gewinner der anderen teilnehmenden Länder an. Stattfinden wird das große Finale zum mittlerweile sechsten Mal im Rahmen des Web Summit in Lissabon, einem der weltweit führenden Tech-Events.

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