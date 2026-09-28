dm trotzt der Inflation: Warenkorbpreise sogar gesunken

Salzburg/Wals (OTS) -

Viele Menschen achten derzeit besonders genau auf ihre Ausgaben. Umso wichtiger ist es, sich auf Preise verlassen zu können. Mit „dm immergünstig“ setzt dm drogerie markt auf dauerhaft stabile Preise statt auf kurzfristige Rabattaktionen. Mit Erfolg: Während die Inflation in Österreich im ersten Halbjahr 2026 bei 2,95 Prozent lag, wurde der dm Warenkorb im selben Zeitraum sogar um 0,22 Prozent günstiger.

Wer regelmäßig einkauft, kennt die Situation: Heute gekauft, morgen in Aktion. Für Konsumentinnen und Konsumenten wird es dadurch oft schwieriger einzuschätzen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Einkauf ist. dm drogerie markt verfolgt bewusst einen anderen Weg und setzt seit Jahren auf langfristig stabile Preise statt auf kurzfristige Rabattmechanismen.

Das Konzept „dm immergünstig“: Verlässlichkeit statt Aktionschaos

Die rund 20.500 Produkte im österreichischen dm Sortiment wurden seit durchschnittlich 23,3 Monaten nicht preiserhöht. Das schafft Verlässlichkeit bei Produkten des täglichen Bedarfs und erleichtert die Budgetplanung im Alltag. Kunden können darauf vertrauen, dass sie viele Produkte zu dauerhaft günstigen Preisen erhalten, ohne auf Sonderaktionen warten oder Preise vergleichen zu müssen. Die Preisgarantie gilt jeweils für mindestens vier Monate und sorgt dafür, dass Kunden bei ihrem Einkauf auf Stabilität statt auf laufend wechselnde Preisaktionen treffen.

„Viele Menschen haben im Alltag schon genug Dinge, um die sie sich kümmern müssen. Beim Einkauf sollte zumindest eines einfach sein: die Gewissheit, einen fairen Preis zu bezahlen, der Zeit und Geld spart. Genau dafür steht dm immergünstig“, erklärt Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich.

Ein vielfältiges Sortiment mit Preisgarantie: dm Preise gegen den Trend zuletzt gesunken

Wie stark sich diese Strategie auswirkt, zeigt ein Blick auf die Preisentwicklung: Während die Inflation im ersten Halbjahr 2026 in Österreich bei 2,95 Prozent lag, ist es dm gelungen, im dm internen Warenkorb sogar preiswerter zu werden. Konkret lagen die Preise des internen dm Warenkorbs um 0,22 Prozent unter dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres. Mit „dm immergünstig“ umfasst diese Preisgarantie eine breite Produktpalette – von Drogerie- und Kosmetikartikeln über Lebensmittel bis hin zu Haushaltsprodukten. Damit deckt dm mit dem Dauerpreisversprechen die Produkte des täglichen Bedarfs ab, die in vielen Haushalten regelmäßig benötigt werden. Die genaue Produktauswahl im dm Sortiment wird laufend an die Bedürfnisse der Kunden angepasst, sodass immer die meistgekauften und wichtigsten Artikel mit stabilen Niedrigpreisen verfügbar sind.

Wie dm die Preise senken kann – ohne Kompromisse

Die dm Dauerpreisgarantie funktioniert nur durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Effiziente Lieferketten und intelligente Logistik reduzieren unnötige Kosten. Direkte Partnerschaften mit Herstellern ermöglichen bessere Einkaufskonditionen. Gleichzeitig bedeutet die Stabilität der dm immergünstig-Preise auch Konstanz und damit Planungssicherheit für Hersteller – sie können zuverlässiger produzieren und kalkulieren.

„Verlässliche Preise entstehen nicht von selbst. Dahinter steckt die tägliche Arbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig ermöglichen uns die Treue unserer Kunden sowie wachsende Absatzmengen zusätzliche Effizienzgewinne. Davon profitieren am Ende wieder die Menschen, die bei dm einkaufen“, sagt Thomas Köck.

Verlässlichkeit gewinnt an Bedeutung

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnen Orientierung und Vorhersehbarkeit für viele Menschen an Bedeutung. Wissenschaftliche Untersuchungen* zeigen, dass Menschen in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit ein stärkeres Bedürfnis nach Kontrolle und Verlässlichkeit entwickeln können. Dauerhaft stabile Preise können deshalb dazu beitragen, Entscheidungen im Alltag einfacher zu machen und die persönliche Budgetplanung zu erleichtern.

*Quellen:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12175740/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2944661/

https://economics.mit.edu/sites/default/files/2022-09/poverty-depression-anxiety-science.pdf

