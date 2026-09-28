AK NÖ-Wieser zu Ardo Frost: „Es ist alles zu tun, um die Produktion fortzuführen!“

St. Pölten (OTS) -

In der Causa Ardo Austria Frost fordert Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Präsident Markus Wieser, dass alles unternommen werden muss, um die Produktion fortzuführen. Alle Beteiligten sind gefordert, hochwertige Arbeitsplätze zu erhalten und die landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern. „Die heimische Gemüseproduktion kann nicht vom Ausland abhängig gemacht werden. Es geht hier um eine zentrale Frage der Versorgungssicherheit“, so Wieser.

Ardo selbst ist klar in die Pflicht zu nehmen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass der österreichische Standort auf dem Rücken der heimischen Arbeitnehmer und Landwirte ausgehöhlt wird, gleichzeitig jedoch vom selben Unternehmen Tiefkühl-Gemüse aus halb Europa nach Österreich gebracht werden soll.

Das Marchfeld steht seit jeher für hochwertige Gemüse-Produktion in Österreich mit hoher Wertschöpfung. Hohe Investitionen wurden dafür in den vergangenen Jahren seitens der Landwirte getätigt. Ardo hat hingehen die notwendigen Investitionen hintangehalten. Alle Beteiligten müssen nun zielführende Optionen ausloten, um die Produktion fortzuführen. „Die Arbeiterkammer und der ÖGB mit der zuständigen Fachgewerkschaft Pro-Ge bringen sich dafür ein und sind mit der Belegschaftsvertretung im ständigen Austausch“, so Wieser abschließend.