LH Mikl-Leitner: „Kein Algorithmus dieser Welt kann eine gute Nachbarschaft ersetzen“

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte am gestrigen Sonntag die Ortschaft Großaigen bei Mank (Bezirk Melk) und überzeugte sich dabei vom starken Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft. „Hier kennt man sich, hier hilft man sich und hier feiert man miteinander. Man spürt sofort: Hier leben die Menschen gerne“, sagte die Landeshauptfrau dabei.

Mit zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten vom Maifest und Sonnwendfeuer über den Adventmarkt bis zum Mostviertler Bike Marathon werde das Miteinander das ganze Jahr über gelebt. Gleichzeitig zeige sich der Zusammenhalt auch dann, wenn es darauf ankomme – etwa bei Hochwasser oder anderen Notlagen. „Das Motto ‚Ein Dorf – ein Team‘ wird hier tatsächlich gelebt“, so Mikl-Leitner.

Gerade in einer immer schnelleren und digitaleren Welt sei eine funktionierende Nachbarschaft von besonderer Bedeutung. „Wir brauchen Orte, an denen miteinander geredet wird und nicht übereinander. Kein Algorithmus dieser Welt kann eine gute Nachbarschaft ersetzen“, betonte die Landeshauptfrau. Vereine, Ehrenamtliche sowie engagierte Nachbarinnen und Nachbarn würden jene Werte vorleben, „die unsere Gesellschaft stark machen: Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand.“

Mikl-Leitner gratulierte dem Obmann des Großaigner Sport und Freizeitverein (GSUF), Tobias Perger und allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur starken Dorfgemeinschaft sowie Bürgermeister Martin Leonhardsberger. Ihr Dank galt auch Martin Lammerhuber und der Kultur.Region.Niederösterreich für die Initiative, Großaigen und seine Dorfgemeinschaft vor den Vorhang zu holen.