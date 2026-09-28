Voice of Diversity: „Vielfalt der Roma muss sich im Volksgruppenbeirat widerspiegeln“

Wien (OTS) -

Der Ministerrat hat am 22. September 2026 den Antrag zur Neubestellung des Volksgruppenbeirates für die Volksgruppe der Roma beschlossen. Der Verein Voice of Diversity erhebt gegen die vorgelegte Zusammensetzung deutliche Einwände und fordert eine neuerliche Prüfung. Aus Sicht des Vereins wird die Vielfalt der Roma in Österreich nicht ausreichend berücksichtigt, insbesondere die Interessen der Lovara.

„Die Volksgruppe der Roma besteht aus Lovara, Sinti, Kalderasch, Gurbet, burgenländischen Roma und weiteren Gruppen. Diese Vielfalt muss sich auch im Volksgruppenbeirat widerspiegeln. Eine Vertretung, die wesentliche Teile der Volksgruppe nicht ausreichend berücksichtigt, wird der Vielfalt der Roma in Österreich nicht gerecht“, betont Voice of Diversity.

Unverständlich sei zudem, warum bei der Auswahl von Mitgliedern des Volksgruppenbeirates Vertreter der Erzdiözesen Wien und Eisenstadt einbezogen wurden, obwohl die Roma unterschiedlichen Religionsgemeinschaften angehören und damit ausschließlich die katholische Kirche berücksichtigt werde.

Kritisch sieht Voice of Diversity auch, dass mehrere der vorgeschlagenen Mitglieder in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis stehen beziehungsweise zwei Mitglieder demselben Verein angehören. Dies werfe Fragen hinsichtlich einer ausgewogenen und unabhängigen Interessenvertretung aller Roma-Gruppen in Österreich auf.

Der Verein fordert das Bundeskanzleramt auf, die Zusammensetzung des Volksgruppenbeirates nochmals zu überprüfen und die kulturelle, regionale und weltanschauliche Vielfalt der Roma in Österreich angemessen zu berücksichtigen.