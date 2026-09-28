Wiener Klimarisiko-Unternehmen veröffentlicht eigenes Ranking der 100 klimaexponiertesten Regionen Europas

Wien (OTS) -

Das Klima- und Naturrisiko-Analyseunternehmen refinq veröffentlicht heute „The refinq 100", ein Ranking aller NUTS-3-Regionen der Europäischen Union nach physischer Klimaexposition. Das Ranking umfasst alle 1.165 Regionen der EU27 und kann in der Berichterstattung frei verwendet werden.

Anlass ist die Rede zur Lage der Union vom 16. September 2026, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt hat, dass die Kommission im Oktober einen Rahmen für Klimaresilienz vorlegen und 100 der am stärksten gefährdeten Gebiete Europas benennen wird.

Drei Länder stellen drei Viertel der refinq-Top-100: Italien 40 Regionen, Spanien 22 und Griechenland 12. Die übrigen 26 verteilen sich auf sechs Mitgliedstaaten. 18 der 27 Mitgliedstaaten sind in den Top 100 überhaupt nicht vertreten. Hitze ist in 51 der 100 Regionen das führende Risiko, Wasserknappheit in 39, Waldbrand in 8 und Hochwasser in 2. Keine Region der Liste hat nur ein Problem: jede erreicht bei mindestens zwei Gefahren gleichzeitig hohe Werte.

Österreich steigt auf Rang 294 von 1.165 in das Ranking ein. Höchstplatzierte österreichische Region ist das Weinviertel nördlich von Wien. Höchstplatzierte Deutsche Region ist die Stadt Aschaffenburg auf Rang 105.

Beide Länder stellen keine Region in den Top 100.

Die zehn exponiertesten Regionen (kombinierter Wert für 2080 in einem Hochemissionspfad, Skala 0 bis 100):

Ferrara, Italien, Hitze, 97,4 Bouches-du-Rhône, Frankreich, Hitze, 95,6 Pisa, Italien, Hitze, 94,6 Giurgiu, Rumänien, Waldbrand, 92,7 Ravenna, Italien, Hitze, 91,6 Cremona, Italien, Hitze, 91,2 Caserta, Italien, Wasserknappheit, 90,8 Serres, Griechenland, Wasserknappheit, 90,7 Padova, Italien, Hitze, 89,7 Rovigo, Italien, Hitze, 89,4

„Die Kommission wird sagen, welche Gebiete gefährdet sind. Unsere Karte zeigt, was dort physisch auf dem Spiel steht. Das sind zwei verschiedene Fragen, und Europa braucht auf beide eine Antwort", sagt Franziska Walde, Managing Director von refinq.

Methode

„Wir veröffentlichen das vollständige Ranking und die Methode dahinter, nicht nur die Top 100. Jede und jeder kann nachsehen, wo die eigene Region steht und wie wir dorthin gekommen sind", ergänzt Managing Director Lukas Fischer.

Grundlage ist die NUTS-2024-Klassifikation von Eurostat. Bewertet werden vier Gefahren: Hitze, Wasserknappheit, Waldbrand und Hochwasser. Die Gefahrendaten stammen vom Copernicus Climate Change Service, aus dem Aqueduct-4.0-Datensatz des World Resources Institute und vom Joint Research Centre der Europäischen Kommission. Bewertet wird die Exposition dessen, was in einer Region gebaut ist; die Werte werden auf Regionsebene aggregiert. Der kombinierte Wert ist der einfache Mittelwert der vier Gefahren, ohne Gewichtung, auf einer Skala von 0 bis 100. Die Kennzahlen beschreiben das Jahr 2080 in einem Hochemissionspfad (RCP8.5 / SSP5-8.5), gemessen an der Basisperiode 2006 bis 2025.

refinq weist darauf hin, dass Exposition nicht dasselbe ist wie Vulnerabilität. Das Ranking misst, wie stark Klimagefahren auf das einwirken, was in einer Region gebaut ist. Es misst nicht, wie gut diese Region darauf vorbereitet, finanziert oder geschützt ist. Die kommende Bewertung der Kommission betrifft Vulnerabilität und schließt diese Faktoren ein. Eine Region kann bei refinq weit oben stehen und trotzdem gut geschützt sein.

Über refinq

refinq ist eine Intelligence-Plattform, die Unternehmen und Banken zeigt, wo Klima-, Natur- und Transitionsrisiken ihre Anlagen, Portfolios und Umsätze treffen werden, bevor daraus ein Verlust wird. refinq quantifiziert die Exposition auf Asset-Ebene, bilanziert finanzierte Emissionen nach dem PCAF-Standard und leitet daraus Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen sowie prüfungsfeste Offenlegungen für Regulatoren ab (CSRD/ESRS, TCFD, Taxonomie). 2023 gegründet, Sitz in Wien, Österreich. www.refinq.com