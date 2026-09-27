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Bauernbund gratuliert Klaudia Tanner zur Nominierung als Bundesleiterin der ÖVP Frauen

Strasser und Weisl: „Klaudia Tanner steht für Frauen, die Verantwortung nicht nur einfordern, sondern übernehmen. Wir gratulieren sehr herzlich!“

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Bauernbund gratuliert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner herzlich zu ihrer einstimmigen Nominierung als neue Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Der Bundesvorstand hat Tanner einstimmig zur Wahl vorgeschlagen, auch die Landesobfrauen unterstützen ihre Kandidatur. Die Wahl zur Bundesleiterin erfolgt beim kommenden Bundestag der ÖVP Frauen.

Klaudia Tanner ist dem Bauernbund seit vielen Jahren eng verbunden. Von 2011 bis 2020 war sie Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes, bereits von 1996 bis 2001 war sie dort als Rechts- und Sozialreferentin tätig. Seit 7. Jänner 2020 ist sie Bundesministerin für Landesverteidigung.

„Klaudia Tanner kennt den Bauernbund, den ländlichen Raum und die Anliegen unserer bäuerlichen Familien aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit. Sie hat in unterschiedlichen Funktionen Verantwortung übernommen und weiß, wie wichtig es ist, klare Entscheidungen zu treffen und Dinge voranzubringen. Mit ihrer Nominierung stellt sie sich einer weiteren wichtigen Aufgabe. Ich gratuliere Klaudia sehr herzlich und wünsche ihr dafür viel Kraft, Freude und Erfolg“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert: „Frauen müssen die Freiheit und die Chancen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten. Als erste Verteidigungsministerin Österreichs hat Klaudia Tanner gezeigt, dass Frauen auch in traditionell männlich geprägten Bereichen erfolgreich Verantwortung übernehmen. Sie steht für Entschlossenheit, Erfahrung und den Mut, neue Wege zu gehen. Ich gratuliere Klaudia Tanner herzlich zu ihrer Nominierung und wünsche ihr für diese wichtige Aufgabe alles Gute.“

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Martin Grob, MA
Telefon: +43 664 8850 9559
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