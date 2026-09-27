  • 27.09.2026, 19:59:03
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Mair: „Österreichs Lehrlinge bestätigen mit Medaillen-Regen bei WorldSkills Qualität der heimischen Lehre“

Leistung all jener, die in Lehrberufen Beitrag leisten, ist wichtige Voraussetzung für Aufschwung und zukunftsfrohes Österreich

Wien (OTS) - 

„Österreichs Lehrlinge bestätigen mit einem wahren Medaillen-Regen bei den WorldSkills die Qualität der heimischen Lehre. Dass die bei der Berufs-WM in Shanghai angetretenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben 10 Medaillen auch noch 20 ,Medals for Excellence‘ geholt haben, zeigt, dass die Lehrausbildung in Österreich Weltklasse ist und die heimischen Lehrlinge weltweit zu gefragten Schlüsselfachkräften zählen“, freut sich Nationalratsabgeordneter und ÖVP-Lehrlingssprecher Klaus Mair, der abschließend festhält: „Im Namen der Österreichischen Volkspartei gratuliere ich den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich zu ihrem Erfolg. Ihre herausragenden Leistungen zeigen, dass die Lehre in Österreich von großem Wert ist und weiterhin gezielt gestärkt werden muss. Denn die Leistung all jener, die in Lehrberufen ihren Beitrag leisten, ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufschwung und ein zukunftsfrohes Österreich, in dem das Aufstiegsversprechen auch für junge Menschen wahr wird.“

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