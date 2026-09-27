LH Mikl-Leitner und VPNÖ-Zauner gratulieren Klaudia Tanner zur Nominierung als Bundesleiterin der ÖVP Frauen

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur einstimmigen Nominierung als neue Bundesleiterin der ÖVP Frauen: „Als Frau, Mutter und Niederösterreicherin freue ich mich über die Nominierung von Klaudia Tanner und gratuliere ihr sehr herzlich. Denn sie ist eine starke Frau, die Verantwortung übernimmt, klare Entscheidungen trifft und mit viel Herz und Leidenschaft für ihre Überzeugungen eintritt. Als erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums hat sie bewiesen, dass sie große Herausforderungen mit Entschlossenheit und Durchsetzungskraft anpackt. Sie kennt die Herausforderungen, vor denen Frauen heute stehen, aus vielen unterschiedlichen Perspektiven und weiß, worauf es ankommt: Frauen müssen die Freiheit und die Chancen haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Klaudia Tanner wird eine starke Stimme für die Frauen in Österreich und für Niederösterreich sein.“

Auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner äußert seine Glückwünsche: „Klaudia Tanner bringt viel Erfahrung und politische Durchsetzungskraft mit. Wer sie kennt, weiß, dass sie sich mit vollem Einsatz einer Sache annimmt und Verantwortung übernimmt. Gerade ihre Arbeit in einer so verantwortungsvollen Funktion wie jener als Verteidigungsministerin zeigt, dass sie auch vor großen Herausforderungen nicht zurückschreckt. Mit dieser Haltung wird sie auch als Bundesleiterin der ÖVP Frauen wichtige Impulse setzen und sich mit viel Engagement für die Anliegen der Frauen in Österreich und in Niederösterreich einsetzen. Ich gratuliere ihr herzlich zu dieser wichtigen Aufgabe und wünsche ihr für ihre neue Funktion alles Gute und viel Erfolg.“