Zehetner zu WorldSkills: „Wer etwas kann, anpackt und besser werden will, macht unser Land stark“

Shanghai/Wien - 27. September (OTS) -

Mit der heutigen Siegerehrung gehen die WorldSkills 2026 in Shanghai zu Ende. 48 junge österreichische Fachkräfte aus allen neun Bundesländern haben sich in 42 Berufen mit den Besten der Welt gemessen. Österreich stellte damit das größte Team Europas.

Team Austria holte bei den Berufsweltmeisterschaften 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen sowie 20 Medals for Excellence. Insgesamt kehren die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit mit 30 Auszeichnungen aus Shanghai zurück.

Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner, die das Team Austria in Shanghai vor Ort unterstützte, gratuliert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Ich bin unglaublich stolz auf diese 48 jungen Menschen. Wer hier bei den WorldSkills antritt, gehört schon zu den Besten seines Fachs. Ich durfte unserem Team über die Schulter schauen und habe gesehen, was hinter diesen Leistungen steckt: jahrelanges Training, volle Konzentration, Ehrgeiz und Nervenstärke. Und auch die Fähigkeit, weiterzumachen, wenn einmal etwas nicht funktioniert. Genau das ist Leistung.“

Dank an Ausbilder, Familien und Betriebe

Zehetner betont zugleich, dass hinter diesen Leistungen ein starkes Umfeld stehe: „Hinter jedem dieser jungen Talente stehen Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten: Familien, die mitfiebern, Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrerinnen und Lehrer sowie Trainerinnen und Trainer, die unzählige Stunden investieren, und Betriebe, die jungen Menschen etwas zutrauen und ihnen Chancen geben. Auch ihnen gehört ein großes Danke. Sie alle tragen dazu bei, dass aus Talent Spitzenleistung werden kann.“

Für die Staatssekretärin zeigen die WorldSkills zugleich, welchen Stellenwert hervorragend ausgebildete Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort haben: „Ein Land wird nicht stark, weil wir darüber reden, was alles möglich wäre. Es wird stark durch Menschen, die etwas können, die anpacken, besser werden wollen und bereit sind, dafür etwas zu leisten. Genau solche jungen Menschen habe ich hier in Shanghai erlebt. Sie zeigen, welches Potenzial in Österreich steckt.“

Gerade im internationalen Wettbewerb seien qualifizierte Fachkräfte, berufliche Ausbildung und praktische Fähigkeiten entscheidende Standortfaktoren. Die WorldSkills würden eindrucksvoll sichtbar machen, auf welchem internationalen Niveau junge österreichische Fachkräfte arbeiten.

Zum Abschluss richtet Zehetner eine persönliche Botschaft an das Team Austria: „Ihr habt euch mit den Besten der Welt gemessen, alles gegeben und Österreich großartig vertreten. Darauf könnt ihr stolz sein. Ihr habt gezeigt, was mit Können, Einsatz und Teamgeist möglich ist. Österreich braucht junge Fachkräfte wie euch.“

Über WorldSkills 2026

Die 48. Berufsweltmeisterschaften fanden von 22. bis 27. September 2026 in Shanghai statt. Österreich war mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen neun Bundesländern in 42 Berufen vertreten und stellte damit das größte Nationalteam Europas.