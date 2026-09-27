  • 27.09.2026, 17:40:03
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Österreichische Volkspartei gratuliert neuer ÖVP Frauen-Bundesleiterin Klaudia Tanner

Erste weibliche Verteidigungsministerin übernimmt Geschicke der ÖVP Frauen

Wien (OTS) - 

„Mit Klaudia Tanner tritt eine Pionierin und beherzte Kämpferin für Frauenrechte an die Spitze der ÖVP Frauen. Seit dem Jahr 2020 steht Klaudia Tanner als erste weibliche Verteidigungsministerin der Republik Österreich im Dienst der Sicherheit. In ihrer Amtszeit hat sie entscheidende frauenpolitische Akzente gesetzt: Nicht zuletzt durch die Einführung des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen und eine Reihe gezielter Fördermaßnahmen ist es Klaudia Tanner gelungen, den Frauenanteil im Österreichischen Bundesheer konstant zu erhöhen und die Gleichstellung konsequent voranzutreiben. Auch abseits ihrer Aufgaben für die Landesverteidigung hat sich Klaudia Tanner als starke Stimme gegen Gewalt an Mädchen und Frauen positioniert und mit Mut und Vehemenz auf die Einhaltung der Grenze von Recht und Unrecht gepocht. Die Zukunft der Frauenpolitik ist bei Klaudia Tanner in den besten Händen: Sie ist die Richtige, um die Interessen von Frauen mit Engagement, Leidenschaft und der nötigen Durchsetzungskraft zu vertreten. Ich wünsche ihr für ihre neue, zusätzliche Aufgabe als Bundesleiterin der ÖVP Frauen alles Gute und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Herzlichen Glückwunsch an die neue Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Klaudia Tanner. Mit Klaudia Tanner gewinnen die ÖVP Frauen eine für Frauenpolitik brennende Bundesleiterin, die über umfassende Erfahrung sowohl in der Regierungsarbeit als auch in der Bünde-Struktur der Österreichischen Volkspartei verfügt. Als langjährige Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbunds und aktuelle Verteidigungsministerin hat Klaudia Tanner gezeigt, dass sie mit harter Arbeit, Konsequenz und dem nötigen Gespür entscheidende Entwicklungen für die Menschen in unserem Land vorantreibt. Ich bin überzeugt, dass Klaudia Tanner mit ihrem Engagement und ihrer Erfahrung eine starke Stimme für die zukunftsweisende Frauenpolitik sein wird und freue mich auf unsere Zusammenarbeit“, schließt sich ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner den Glückwünschen an.

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