Klaudia Tanner einstimmig zur Bundesleiterin der ÖVP Frauen nominiert

Wien (OTS) -

Die ÖVP Frauen stellen die Weichen für ihre Zukunft: Nach dem Rückzug von Juliane Bogner-Strauß hat der Bundesvorstand Bundesministerin Klaudia Tanner einstimmig als neue Bundesleiterin vorgeschlagen. Alle Landesobfrauen tragen diesen Vorschlag mit. Die Wahl erfolgt beim kommenden Bundestag, den Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner als geschäftsführende Bundesleiterin vorbereitet.

„Dass alle Landesobfrauen hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal. Unsere Organisation ist in ganz Österreich verankert. Wenn die Frauen aus allen Bundesländern gemeinsam diesen Weg einschlagen, gibt uns das Kraft für die Aufgaben, die vor uns liegen“, sagt Falkner.

Zugleich dankt Falkner ihrer Vorgängerin: „Juliane Bogner-Strauß hat die ÖVP Frauen acht Jahre lang mit großem Einsatz geführt. Besonders beim Gewaltschutz, bei der Frauengesundheit und bei der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen hat sie wichtige Arbeit geleistet. Dafür danke ich ihr von Herzen. Diesen Weg wollen wir gut weiterführen.“

Mit Tanner sei eine Frau vorgeschlagen, die Erfahrung und Tatkraft mitbringe. „Klaudia Tanner hat in vielen Funktionen bewiesen, dass sie Verantwortung übernimmt und Dinge voranbringt. Als erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums hat sie gezeigt, dass Frauen auch dort erfolgreich führen, wo man es ihnen zunächst nicht selbstverständlich zugetraut hat. Ich freue mich sehr über die breite Unterstützung für sie“, so Falkner.

Falkner wird nun wie angekündigt den Bundestag vorbereiten: „Wir Frauen sind dafür bekannt, rasch zu entscheiden und dann auch umzusetzen. Der Bundesvorstand und alle Landesobfrauen haben eine klare Richtung vorgegeben. Jetzt organisieren wir zügig die Wahl.“

Inhaltlich sieht Falkner viel Arbeit: „Frauen brauchen eine starke Stimme – beim Schutz vor Gewalt, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beim Pensionssplitting und bei der Absicherung im Alter. Dafür müssen die ÖVP Frauen innerhalb der Partei Gewicht haben und nach außen sichtbar sein. Mit diesem gemeinsamen Schritt haben wir dafür eine gute Grundlage geschaffen.“

„Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen“, sagt die designierte Bundesleiterin und Verteidigungsministerin, Klaudia Tanner, und weiter: „Dieses Vertrauen ist für mich ein großer Auftrag. Ich möchte eine starke Stimme für Frauen in der Österreichischen Volkspartei und in der Bundesregierung sein und mich dafür einsetzen, dass Frauen die gleichen Chancen und Freiheiten haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Frauen erbringen in allen Bereichen hervorragende Leistungen, sei es im Beruf, in der Familie oder in der Gesellschaft. Noch immer werden diese Leistungen nicht überall anerkannt, das muss sich ändern. Dafür will ich mich als Bundesleiterin der ÖVP Frauen und als Regierungsmitglied einsetzen.“