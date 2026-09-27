  • 27.09.2026, 12:33:02
  • /
  • OTS0014

IV zu Bundesminister Wiederkehr: Reformprojekte weiter konsequent umsetzen

Bildungspflicht konkretisieren – frühe Deutschförderung stärken – Ergebnisse der Reformpartnerschaft umsetzen

Wien (OTS) - 

Die jüngsten PISA-Ergebnisse zeigen aus Sicht der Industriellenvereinigung (IV) erneut dringenden Handlungsbedarf: In Lesen und Mathematik erreichten mehr als jede bzw. jeder vierte 15-Jährige in Österreich das grundlegende Kompetenzniveau nicht. „Bei der Sicherung der Grundkompetenzen sind jetzt schnell konkrete Maßnahmen gefragt. Entscheidend ist, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Pflichtschule ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Wir brauchen daher rasch eine verbindliche Bildungspflicht mit klaren Kompetenzzielen in Deutsch, Mathematik und Englisch und gezielter individueller Förderung, sobald Defizite sichtbar werden“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Bei Deutschförderung früh ansetzen

Fast jedes dritte vier- und fünfjährige Kind weist Förderbedarf in Deutsch auf. Umso wichtiger ist es, bei der Sprachförderung früh anzusetzen. „Wer dem Unterricht sprachlich nicht folgen kann, hat es in allen Fächern schwer. Die Reform der Deutschförderung ist aus IV-Sicht positiv zu bewerten. Die Sprachförderung muss aber bereits im Kindergarten beginnen und konsequent fortgesetzt werden, bis das notwendige Sprachniveau erreicht ist. Dafür müssen relevante Informationen über den Förderbedarf und die bisherigen Lernfortschritte verlässlich an die Schule weitergegeben werden“, so Neumayer.

Sechsjährige Volksschule: Schulversuch ist ein Anfang, aber Gesamtkonzept erforderlich

Die IV sieht den Schulversuch als sinnvollen ersten Schritt zu einer späteren Bildungswegentscheidung. Entscheidend ist aber, die Reform nicht bei sechs Jahren Volksschule enden zu lassen. „Für die Umsetzung einer Gemeinsamen Schule, braucht es ein klares Gesamtkonzept bis zum Ende der Sekundarstufe I. Sonst wird die bestehende Trennung nur um zwei Jahre nach hinten verschoben“, so der IV-Generalsekretär.

Die IV tritt daher für eine gemeinsame, in sich differenzierte Schule bis 14 ein, in der unterschiedliche Leistungsniveaus gezielt gefördert werden. Der Schulversuch kann dafür ein wichtiger Baustein sein – wenn er genutzt wird, um Übergänge besser zu gestalten, individuelle Förderung zu stärken und Erkenntnisse für ein durchgängiges Gesamtkonzept bis zum Ende der Sekundarstufe I zu gewinnen.

Reformpartnerschaft Bildung rasch in Umsetzung bringen

Bei der Reformpartnerschaft Bildung kommt es nun auf die konkrete gesetzliche Umsetzung an. „Die politische Einigung ist erzielt, viele richtige Weichen sind gestellt. Jetzt müssen die vereinbarten Maßnahmen rasch, verbindlich und ambitioniert in Gesetzestexte gegossen werden. Entscheidend ist, dass der Bundesqualitätsrahmen in der Elementarbildung, die nachhaltige Finanzierung, klare Personalverantwortung aus einer Hand und mehr Handlungsspielraum für Schulen nicht verwässert werden, sondern tatsächlich bei den Kindern und Jugendlichen ankommen“, erklärt Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright