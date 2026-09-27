  • 27.09.2026, 12:31:03
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FPÖ-Dorner: „Ardo-Aus ist für Mitarbeiter und Bauern ein Desaster“

Null Perspektive: Bundesregierung fährt Wirtschaft mit Vollgas an die Wand

St. Pölten/Bezirk Gänserndorf (OTS) - 

„Die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten hat katastrophale Standortbedingungen in Österreich geschaffen, die Nettoinvestitionen gehen seit Jahren zurück und die Steuerbelastungen erdrücken unsere Betriebe“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Wirtschaftssprecher FPÖ Gänserndorf Bezirksparteiobmann LAbg. Dieter Dorner das Aus von Ardo in Groß-Enzersdorf.

„Nach der Schließung der Agrana im vergangenen Jahr, die durch den Preisdruck nach der Öffnung des EU-Marktes für Zuckerimporte aus der Ukraine das Handtuch werfen musste, ist das Ende von Ardo der zweite schwere Schlag für unsere Bauern im Marchfeld, denen jetzt der Markt völlig wegbricht. Zudem gibt es bald kein Marchfelder Gemüse mehr im Supermarkt, der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf brechen mehrere Hunderttausend Euro an Kommunalabgaben weg. Also nur Verlierer – die Bauern, die Angestellten und deren Familien, die Gemeinde, die Niederösterreicher und die Wirtschaft. Der Grund: Niemand glaubt mehr an diese Bundesregierung, die es einfach nicht schafft, Perspektiven für Unternehmer und Betriebe zu schaffen“, schließt Dieter Dorner.

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