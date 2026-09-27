KORREKTUR zu OTS0059 vom 25.09.2026: Wissenschaft trifft Praxis: Erfolgreicher Auftakt für den ersten Haslinger / Nagele Feierabend

Linz (OTS) -

Mit dem ersten Haslinger / Nagele Feierabend haben Haslinger / Nagele Rechtsanwälte gemeinsam mit der Walter Haslinger Privatstiftung ein neues Veranstaltungsformat geschaffen, das Wissenschaft, Praxis und persönlichen Austausch in den Mittelpunkt stellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zugleich ein besonderes Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Walter Haslinger Preis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Rechtswissenschaften.

Der Haslinger / Nagele Feierabend versteht sich als Plattform für Begegnungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und juristischer Praxis. Ziel ist es, Raum für Gespräche und neue Perspektiven abseits des beruflichen Alltags zu schaffen.

„Wo Wissenschaft auf Praxis trifft, entstehen oft die spannendsten Gespräche. Der Haslinger / Nagele Feierabend soll genau dafür einen Rahmen bieten: für den persönlichen Austausch, für neue Gedanken und für Begegnungen, die über den fachlichen Kontext hinausreichen“ , so Wilhelm Bergthaler, Partner bei Haslinger / Nagele.

30 Jahre Walter Haslinger Preis

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Walter Haslinger Preises, der seit mittlerweile drei Jahrzehnten herausragende wissenschaftliche Arbeiten auszeichnet und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis fördert.

Für die zahlreichen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Justiz und Anwaltschaft stand dabei nicht nur die Würdigung herausragender wissenschaftlicher Leistungen im Mittelpunkt, sondern auch der persönliche Austausch zwischen jenen Menschen, die Wissenschaft und Praxis täglich mitgestalten.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung wurden drei Wissenschaftler:innen für ihre herausragenden Forschungsleistungen zu verschiedenen Themengebieten des Unternehmensrechts gewürdigt: Ap. Univ.-Prof. Dr. Natascha Brandstätter (Habilitionsschrift „Güterschutz durch Bereicherungsrecht“, Mag. Dr. Andrea Lienhardt (Dissertation „Der Lauterkeitsrechtliche Tatbestand der Irreführung durch Unterlassen: Rechtsdogmatische Einordnung und inhaltliche Reichweite“) und Mag. Dr. Maximilian T. Wolkenstein (Dissertation „Zahlungsverzug, Zinsen- und Folgeansprüche, eine Untersuchung des § 1333 ABGB“).

Blick zurück und nach vorne

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums blickte die Veranstaltung auch auf die Geschichte des Walter Haslinger Preises zurück. Ein Video ließ ehemalige Preisträger:innen, besondere Momente und Meilensteine aus drei Jahrzehnten Revue passieren.

Gleichzeitig richtete sich der Blick bewusst nach vorne: Mit Julius Ecker und Alexander Müller als neuen Gesichtern des Walter Haslinger Preises wurde sichtbar, was den Preis seit 30 Jahren auszeichnet: die Einbindung neuer Generationen. Beide haben die Weiterentwicklung des Walter Haslinger Preises und die Konzeption des ersten Haslinger / Nagele Feierabends in den vergangenen Monaten bereits maßgeblich mitgestaltet und zugleich die Social-Media-Kommunikation rund um den Walter Haslinger Preis geprägt.

Fortsetzung folgt

Mit dem erfolgreichen Auftakt des Haslinger / Nagele Feierabends wurde ein neues Format etabliert, das künftig regelmäßig Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Praxis und Wirtschaft zusammenbringen soll.

Denn manche Ideen entstehen nicht im Hörsaal, im Gerichtssaal oder im Besprechungszimmer, sondern dort, wo Menschen nach Feierabend miteinander ins Gespräch kommen.