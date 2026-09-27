Innovatives Bildungsprojekt für Favoriten: Volksschule Wienerfeld West

Wien (OTS) -

Der Wiener Gemeinderat hat den Realisierungsantrag für eine neue Ganztagsvolksschule in der Neilreichgasse 126 beschlossen. Im Stadtentwicklungsgebiet Wienerfeld West entsteht bis September 2029 eine moderne Schule für rund 450 Schüler*innen, die Unterricht, Lernzeit und Freizeit in einem ganzheitlichen Bildungsangebot vereint

Moderne Architektur

Angesichts der wachsenden Bevölkerung im 10. Bezirk steigt auch der Bedarf an Schulraum. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wird in der 10., Neilreichgasse 126 der Bau einer 17-klassigen Ganztagsvolksschule, einschließlich mehrerer Integrationsklassen, ermöglicht. Den Schüler*innen wird durch Bildungsräume im modernen räumlich-pädagogischen Clusterkonzept eine optimale Lernumgebung geboten. Die offene Raumgestaltung fördert die Zusammenarbeit zwischen Klassen und ermöglicht eine flexible Nutzung der Multifunktionsflächen für Unterricht und Freizeit. Zusätzlich entstehen diverse gemeinschaftliche Räume wie eine Bibliothek, Werkräume und ein großzügiger Turnsaal. Um den Breitensport für alle im Grätzl zu stärken, wird der Turnsaal so konzipiert, dass er außerhalb der Schulzeiten auch von externen Vereinen genutzt werden kann.

Neben der Umsetzung eines modernen Raumkonzeptes für den Unterricht, wird die Abteilung Stadt Wien – Schulen (MA 56) im Zuge dieses Projektes auch das Freizeitangebot für die Schulgemeinschaft stärken: bei ca. 70% unversiegelter Freifläche werden Rückzugsbereiche sowie Bewegungs- und Spielmöglichkeiten für die Schüler*innen draußen geschaffen. Um auch hier weitere Synergien im Bezirk zu fördern, wird ein Teil der Freifläche nach dem Schulbetrieb der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

„Wien wächst, und Favoriten wächst besonders stark. Umso wichtiger ist es, dass die neue Volksschule in der Neilreichgasse jetzt kommt, denn rund 450 Kinder bekommen hier einen Schulplatz in ihrer Nähe. Wie bei allen Neubauten und Generalsanierungen denken wir auch hier den Hitzeschutz von Anfang an mit, damit Kinder auch an heißen Tagen gut lernen können“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Nachhaltige Ansätze

Bei der Planung der Bildungseinrichtung wird großer Wert auf eine umweltschonende Bauweise gelegt. Neben einer Photovoltaikanlage umfasst das Projekt die Nutzung von Erdwärme und die Wärme-/Kälteabgabe über Bauteilaktivierung. Dadurch können die Räume im Winter energieeffizient beheizt und im Sommer durch eine sogenannte Temperierung angenehm kühl gehalten werden. Auskragende Terrassen, außenliegender Sonnenschutz sowie Fassaden- und Dachbegrünung verhindern zusätzlich, dass Wärme ins Gebäude gelangt. So wird eine zukunftsfähige und nachhaltige Lernumgebung für kommende Generationen geschaffen.