1 Jahr Naschpark: Grünoase auf ehemaliger Hitzeinsel begeistert Jung und Alt

Wien (OTS) -

Seit einem Jahr lädt der Naschpark Jung und Alt zum Erholen ein: Aus der ehemaligen Hitzeinsel am Parkplatz hat die Stadt Wien nach dem Motto „raus aus dem Asphalt“ den einst asphaltierten Parkplatz zwischen den Wienzeilen beim Naschmarkt in einen fast 7.000 m2 großen, einladenden Aufenthaltsort mit viel Begrünung und Abkühlungsmöglichkeiten umgestaltet. Rund 50.000 Pflanzen blühen in den Beeten, 70 Bäume kühlen den neuen Park. An der rechten Wienzeile wurden zudem 5 XXL-Bäume eingepflanzt. Die Silberlinden sind über 20 Jahre alt und spenden mit ihren großen Kronen angenehmen Schatten.

„Der neue Naschpark ist ein echtes Highlight unserer großen “Raus aus dem Asphalt”-Offensive. Gerade der letzte Sommer hat gezeigt, wie wichtig es ist, Hitzeinseln in unserer Stadt zu minimieren, zu entsiegeln und zu begrünen. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit den Bezirken bereits eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und mit dem Naschpark ist uns sicher ein besonderes gelungen. Er wird von Tag 1 an sehr gut angenommen und ist im dichtverbauten Gebiet rund um den Naschmarkt ein echtes Paradies geworden. Die Begrünung mit neuen Bäumen war eine echte Herausforderung, da sich die Fläche direkt über der teilweise nur 70 cm starken Überdachung des Wienflusses befindet. Aber es ist uns gelungen, diese Hitzeinsel zu entschärfen und eine Grünoase für alle zu schaffen“, bedankt sich Planungsstadträtin Ulli Sima bei allen Beteiligten.

In einem Zeitraffervideo sieht man die beeindruckende Verwandlung des ehemaligen Parkplatzes in einen einzigartigen Park in mitten der Stadt: https://www.instagram.com/p/DdtX-TJDVIz/?hl=de

Bezirksvorsteherin Julia Lessacher: „Der Naschpark bietet nun den gewünschten Freiraum für Erholung, Verweilen und Bewegung. Er wurde von Anfang an gut angenommen und wird vielfältig genutzt“, weiß Bezirksvorsteherin Julia Lessacher. Sie ergänzt: „Ein Beispiel ist eine Gruppe, die sich regelmäßig am Montagmorgen im Park trifft, um gemeinsam Kraft- und Koordinationsübungen zu machen und sich auszutauschen. Der Naschpark zeigt somit, wie aus einer ehemaligen Hitzeinsel ein Ort der Begegnung im Grätzel entstehen kann. Auf der gegenüberliegenden Seite des Naschmarkts wurde mit dem Marktraum zudem ein Angebot für regionale Lebensmittel geschaffen – eine große Bereicherung für das Sortiment des Markts.“

Naschpark statt Parkplatz auf fast 7.000 m2

Wo früher Autos standen, lädt seit einem Jahr auf 6.820 m² der neue, vielseitig gestaltete Naschpark zum Treffen, Erleben und Entspannen ein. Pergolen, gemütliche Sitzgelegenheiten, Picknicktische, Hängematten und Liegewiesen schaffen Raum für Erholung und gemeinsames Miteinander. Ein Balanciergerät für Kinder und ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick ins Wiental runden das Angebot ab. Auch die Radewegeverbindungen wurden mitgedacht: Der Radweg vom Margaritensteg bis zur Linken Wienzeile wurde neu gestaltet, auf 200 m wurde ein rosa eingefärbter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, Fuß- und Radverkehr damit entflochten.

Pflanzung von Bäumen als echte Herausforderung am Wienflussgewölbe

Die neuen Bäume des Naschparks kommen aus einer spezialisierten Baumschule und wurden gezielt für den Naschpark ausgewählt. Gepflanzt wurden unter anderem Seidenbäume, Judasbäume, Blumen-Eschen, Lederhülsenbäume, Zierapfelbäume und Mispeln. Die Planungen für das Areal waren besonders herausfordernd, da sich die Fläche direkt über dem um die Jahrhundertwende errichteten Wienflussgewölbe und der U-Bahn befindet. Der neue Park wurde auf der über 100 Jahre alten Überdachung gebaut. Die Oberfläche ist dort teilweise nur 70 cm stark, deshalb musste jeder einzelne Baumstandort genau geprüft werden. Die komplexen statischen und bauphysikalischen Bedingungen erforderten zudem aufwändige Maßnahmen im Untergrund. Um die Wölbung vor großflächiger Wurzelausbreitung zu schützen, schirmt eine weitflächige Stahlbetonplatte samt wurzelfester Folie mit Schutzbeton das Gewölbe ab. Zum U4-Tragwerk mussten zusätzliche seitliche Stützmaßnahmen erfolgen.

Naschpark: Bürger*innenwünsche wurden zur Realität

Der Entstehungsprozess begann bereits 2021 und war getragen von einer umfassenden Einbindung der Bürger*innen und Expert*innen. Eine breit angelegte Bürgerbeteiligung legte mit den Themen Begrünung, Erhalt des Flohmarkts, Platz für regionale Produkte und der ausreichenden Berücksichtigung konsumfreier Zonen die wesentlichen Vorgaben für die Pläne zur Neugestaltung fest. Auf Basis dessen wurde ein EU-weiter Ideenwettbewerb gestartet. Die 9 Sieger*innen des Wettbewerbs erarbeiteten in weiter Folge in einem kooperativen Verfahren einen gemeinsamen Masterplan für die große Hitzefläche. Der Masterplan fungierte in weiterer Folge als Grundlage für den Realisierungswettbewerb aus dem im Herbst 2023 schließlich das Architekturbüro Mostlikely und DnD Landschaftsplanung als Sieger hervorgingen.

Rekordbilanz bei Begrünungsoffensive – raus aus dem Asphalt in ganz Wien

Der Naschpark ist eines der vielen raus-aus-dem-Asphalt-Projekten der Stadt Wien. In den letzten Jahren wurden über 340 Projekte in allen Bezirken umgesetzt, dabei alleine im Straßenraum und auf Plätzen über 3300 Bäume gepflanzt und über 85.000 m2 neue Begrünung geschaffen, zudem entstanden fast 2000 m2 neue Wasserspiele.

Alle Projekte gibt es auf der interaktiven Wien-Karte zum Entdecken https://wienwirdwow.at/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/