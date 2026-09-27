FPÖ – Nepp: Desaster-Stadträtin Emmerling versinkt im Chaos – Ludwig muss endlich die Reißleine ziehen

Wien (OTS) -

„Eine Woche nach Bekanntwerden der jüngsten Vorwürfe rund um die MA 35 herrscht noch immer keine ausreichende Transparenz. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, was konkret aufgeklärt wird, welche Kontrollmechanismen versagt haben und welche Konsequenzen gezogen werden“, kritisiert FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp.

„Und die MA 35 ist längst nicht die einzige Baustelle im Verantwortungsbereich von NEOS-Desaster-Stadträtin Emmerling. In den vergangenen Wochen ist eine Baustelle nach der anderen dazugekommen: Wirbel um die Kindergartenförderungen, die Skandale rund um die Auszeit-WG, gravierende Missstände im Bereich der MA 11, die Causa Marktamt, die verschleppte Kindergartenreform und zahlreichen Brennpunkte im Wiener Bildungsbereich. Eine Krise jagt die nächste“, resümiert Nepp.

„Während die Liste der offenen Baustellen immer länger wird, vermissen die Wienerinnen und Wiener klare Antworten und vor allem politische Konsequenzen. Es kann nicht sein, dass nach jedem neuen Problem lediglich Prüfungen und Arbeitsgruppen angekündigt werden. Die zuständige Stadträtin trägt Verantwortung für ihr Ressort und muss dieser Verantwortung auch gerecht werden“, stellt der Freiheitliche klar.

„Wenn die NEOS-Stadträtin nicht selbst Verantwortung übernimmt, muss Bürgermeister Ludwig handeln. Er kann sich nicht länger wegducken und so tun, als wären die zahlreichen Missstände in einem Ressort seiner eigenen Stadtregierung nicht auch seine politische Verantwortung. Wien braucht endlich Transparenz, Aufklärung und Konsequenzen. Wenn Emmerling nicht selbst zurücktritt, muss der Stadtchef die notwendigen Konsequenzen ziehen“, fordert Nepp abschließend.