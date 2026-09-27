  • 27.09.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0002

Interesse am Unteroffiziersberuf bleibt hoch

Bundesheer sucht laufend Unteroffiziere

Wien (OTS) - 

Das Interesse am Unteroffiziersberuf beim Österreichischen Bundesheer bleibt hoch. Anfang September haben mehr als 1.000 junge Männer und Frauen mit der Kaderanwärterausbildung 1 begonnen. Sie bildet den ersten Schritt auf dem Weg zum Unteroffizier. Wer über eine Matura verfügt, kann im weiteren Verlauf auch die Offizierslaufbahn einschlagen. Ein weiteres Zeichen für den starken Unteroffiziersnachwuchs war die Ausmusterung von 473 jungen Unteroffizieren im Februar 2026 an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns. Nach 18 Monaten Ausbildung übernehmen sie nun Verantwortung als Gruppenkommandanten bei der Truppe, in der Ausbildung von Grundwehrdienern und bei Einsätzen im In- und Ausland. Das Österreichische Bundesheer sucht darüber hinaus laufend Unteroffiziere für Führungs- und Expertenaufgaben in zahlreichen Fachgebiete.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Engagement in Verbesserungen und in die Attraktivierung des Unteroffiziersberufs investiert. Diese Maßnahmen zeigen Wirkung. Unteroffiziere sind ein wesentlicher Rückhalt und Garant für funktionierende Strukturen in der Ausbildung, im täglichen Dienstbetrieb sowie bei Einsätzen im In- und Ausland.“

Das Bundesheer hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und insbesondere um den Nachwuchs im Unteroffiziersbereich zu fördern. Heuer wurde beispielsweise ein Mentorenprogramm für Kaderanwärter eingeführt. Es soll die berufliche und persönliche Entwicklung unterstützen, den Einstieg in den Beruf erleichtern und junge Soldaten mit Karriereabsichten stärker an die Verbände binden. Gleichzeitig soll damit die Zahl der vorzeitigen Ausbildungsabbrüche reduziert werden. Die bisherigen Entwicklungen zeigen, dass die Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung insbesondere im Unteroffiziersbereich Wirkung zeigen. Einerseits ist die Zahl der vorzeitigen Austritte von Unteroffizieren deutlich zurückgegangen, andererseits ist die Zahl der ausgemusterten Unteroffiziere gestiegen. Auch die Besoldung der Stabsunteroffiziere wurde in den vergangenen Jahren verbessert. Derzeit dienen knapp 9.000 Unteroffiziere im Österreichischen Bundesheer, darunter 370 Frauen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright