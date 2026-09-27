EU Screening Week und Weltherztag: Gesundheitsprävention in der Apotheke

Wien (OTS) -

Hoher Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte oder ein auffälliger Blutzucker bleiben häufig lange unbemerkt. Gerade deshalb sind regelmäßige Kontrollen so wichtig. Die EU Screening Week macht vom 28. September bis 4. Oktober auf Prävention, Screening und Früherkennung aufmerksam. Der Weltherztag am 29. September legt einen besonderen Fokus auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Im Zentrum stehen dabei drei Werte, die jede und jeder kennen sollte: Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker.

„Vorsorge muss einfach erreichbar sein. Die Apotheke ist für viele Menschen die nächste und niederschwelligste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen – oft gleich ums Eck und ohne lange Wartezeit“, sagt Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. „Die EU Screening Week und der Weltherztag sind ein guter Anlass, die eigenen Gesundheitswerte wieder einmal überprüfen zu lassen. Wer seine Werte kennt, kann frühzeitig reagieren und gemeinsam mit Gesundheitsberufen die richtigen nächsten Schritte setzen.“

Gesundheitstest in der Apotheke um’s Eck

Viele Apotheken in Österreich bieten Gesundheitstests an. Dazu gehören etwa Blutdruckmessungen, Blutzucker- und Langzeitblutzucker-Tests, Cholesterin- beziehungsweise Lipidprofile, Vitamin-D- und Ferritinbestimmungen oder Körperfettmessungen. Die Ergebnisse liegen meist innerhalb weniger Minuten vor und werden direkt vor Ort mit der Apothekerin oder dem Apotheker besprochen. Welche Tests konkret angeboten werden, ist von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich. „Am besten fragt man einfach in der eigenen Apotheke nach“, so Kobinger.

Dass solche Angebote einen konkreten Beitrag zur Früherkennung leisten, zeigen bereits regionale Vorsorgeinitiativen. Bei der Diabetes-Vorsorgeaktion in Kärntner Apotheken nutzten knapp 5.200 Menschen das kostenlose Testangebot, dabei wurden 1.923 Fälle von Prädiabetes sowie 178 bislang nicht bekannte Diabeteserkrankungen erkannt und zur ärztlichen Diagnose und Behandlung weiter verwiesen. Auch die Wiener Herzwochen sowie Initiativen in der Steiermark und Salzburg zeigen, wie gut die Bevölkerung wohnortnahe und niederschwellige Gesundheitsangebote in Apotheken annimmt.

Prävention jetzt!

„Prävention darf nicht erst beginnen, wenn Beschwerden auftreten“, betont Kobinger. „Ein kurzer Check kann wichtige Hinweise liefern – und manchmal genau der Anstoß sein, die eigene Gesundheit bewusster in die Hand zu nehmen.“

Die erste EU Screening Week findet von 28. September bis 4. Oktober 2026 statt und bündelt europaweit Aktivitäten zu Vorsorge, Screening und Früherkennung. Sie fällt zeitlich mit dem Weltherztag am 29. September zusammen und setzt einen Schwerpunkt auf kardiovaskuläre und kardiometabolische Risikofaktoren.