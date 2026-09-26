NEOS Wien / Arapović zu ÖVP-Vorschlägen: „Warum nicht weiterdenken?“

Wien (OTS) -

Zu den heutigen Vorschlägen von ÖVP Wien Parteiobmann Markus Figl erklärt NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović, dass halbe Sachen nicht reichen, sondern echter Gestaltungswille gefragt ist.

„Wenn die ÖVP über Freiheit und Entlastung redet und eine schlankere Stadt einfordern, sagen wir als liberale Kraft: Herzlich willkommen. Aber warum nicht gleich weiterdenken? Wir fordern seit Jahren die Halbierung der Bezirksvorsteher-Stellvertreter:innen. Genauso gehören die nicht amtsführenden Stadträt:innen abgeschafft. Diese Wiener Sonderkonstruktion kostet jedes Jahr Millionen an Steuergeld ohne jeden Mehrwert. Hier liegt seit jeher großes Effizienz- und Einsparpotenzial.“



Mehr Mut auch bei Öffnungszeiten am Wochenende

Auch bei den Öffnungszeiten fordert Arapović konsequente Schritte, die über die ÖVP-Idee einer Ausdehnung am Samstagabend hinausgehen:

„Liebe ÖVP, warum auf halbem Weg stehen bleiben? Eine Verlängerung am Samstagabend ist ein guter Gedanke. Aber auch dieser gehört mutiger gedacht. Wenn ihr es mit mehr Freiheit für Betriebe und Kund:innen ernst meint, dann lasst uns die Ladenöffnungszeiten insgesamt freigeben – und damit auch eine Sonntagsöffnung ermöglichen.”

