Tag des Sports: Polizei ehrt ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler am Wiener Heldenplatz

Wien (OTS) -

Beim Tag des Sports am 26. September 2026 auf dem Wiener Heldenplatz präsentierte sich auch heuer wieder der Polizeisport mit einem umfangreichen Programm. Höhepunkt war um 12 Uhr die Ehrung erfolgreicher Polizeisportlerinnen und Polizeisportler auf der Ehrungsbühne. Als „Polizeisportlerin des Jahres“ wurde Ski-Alpin-Athletin Julia Scheib ausgezeichnet. Die Auszeichnung „Polizeisportler des Jahres“ ging an Snowboard-Cross-Athleten Jakob Dusek. Jiu-Jitsu-Sportlerin Inga Boruch wurde als „Newcomerin des Jahres“ geehrt. Die Auszeichnung als „Behindertensportlerin des Jahres“ erhielt Para-Ski-Alpin-Athletin Veronika Aigner.

Innenminister Gerhard Karner: „Unsere Polizeisportlerinnen und Polizeisportler verbinden Spitzenleistungen im Sport mit ihrem Beruf bei der Polizei. Sie sind Vorbilder für Leistungsbereitschaft, Disziplin und Ausdauer. Der Tag des Sports bietet die Gelegenheit, diese Leistungen vor den Vorhang zu holen und gleichzeitig den Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt des Polizeisports näherzubringen.“

52 Polizeisportlerinnen und Polizeisportler am Heldenplatz

Insgesamt waren über den Tag verteilt 52 Polizeisportlerinnen und Polizeisportler am Stand der Polizei vertreten. Besucherinnen und Besucher hatten dabei die Gelegenheit, bekannte Sportpersönlichkeiten persönlich zu treffen. Unter anderem standen Langläuferin Teresa Stadlober, Beachvolleyballer Alexander Horst, Ski-Alpin-Athletin Julia Scheib und Kickboxerin Stella Hemetsberger für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Auch das Mitmachen kam nicht zu kurz: Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten Jung und Alt beim Laser-Biathlon ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen. Darüber hinaus stand ein Polizeimotorrad für Erinnerungsfotos zur Verfügung.

WEGA zeigte Einsatztechniken

Um 13.30 Uhr sorgte die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) auf der Actionbühne für einen weiteren Höhepunkt. Im Rahmen einer Einsatzvorführung zeigten die Polizistinnen und Polizisten verschiedene Techniken aus dem Bereich der Selbstverteidigung.

Der Tag des Sports verband damit auch heuer wieder Spitzensport, Polizeiarbeit und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit erfolgreichen Polizeisportlerinnen und Polizeisportlern.