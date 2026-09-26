4.450 Besucher:innen bei der 13. Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ in Bad Vöslau

St. Pölten (OTS) -

Schule, Lehre oder die Kombination aus beidem? Jedes Jahr stehen tausende Jugendliche vor einer lebensweisenden Entscheidung. Einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Ausbildungswege bot die 13. Berufsinfomesse Zukunft I Arbeit I Leben der AK Niederösterreich. Insgesamt 4.450 Jugendliche nutzten die Plattform in der Thermenhalle Bad Vöslau, um Kontakte zu knüpfen und Berufe live auszuprobieren. „Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist ungebrochen hoch und der Informationsbedarf bei Jugendlichen und Eltern besonders groß. Unsere Messe bringt ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher. Besonders wichtig ist uns, dass die persönlichen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen zu den richtigen Ausbildungen führen“, betont AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

In den vergangenen drei Tagen haben über 3.000 Schüler:innen aus 148 niederösterreichischen Schulklassen die BO-Messe besucht. Am Öffentlichkeitstag informierten sich weitere 1.450 Jugendliche in Begleitung ihrer Eltern. Das große Interesse zeigt die Wichtigkeit von rechtzeitiger und vielfältiger Berufsorientierung.

Schwerpunkt Digitalisierung und virtuell Berufe erleben

Künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck, Virtual Reality (VR) und Robotik: Die Jugendlichen von heute werden in einer sich rasch verändernden, digitalen Arbeitsumgebung tätig sein. „Durch die Digitalisierung verändert sich die Berufswelt, traditionelle Berufsbilder wandeln sich und neue Berufe entstehen. Bei der Zukunft I Arbeit I Leben können sich Jugendliche mit den neuesten Trends der Arbeitswelt 4.0 vertraut machen“, so AK Niederösterreich-Direktor Mag. Karl Heigel.

Virtuelles Berufserlebnis! Am Messestand der AK Young - der Jugendmarke der Arbeiterkammer - wurde die Zukunft anfassbar. Mittels VR-Brillen tauchten die jungen Besucher:innen virtuell in verschiedene Lehrberufe (Tischlerei, Elektrotechnik, Einzelhandel, Kfz-Mechanik, Hoch-u. Tiefbau, Floristik, Frisör und Metalltechnik) ein. Vom Zusammenbauen eines Motors über das Anlegen eines Schaltkreises bis hin zu Beratungsgesprächen im Handel konnten die Jugendlichen ihre Fähigkeiten virtuell testen und erste Praxisluft schnuppern.

77 Aussteller & Kostenlose Bewerbungstrainings

77 Aussteller - darunter über 50 Schulen und Unternehmen aus der Region sowie Gewerkschaftsjugend, Fachgewerkschaften, Institutionen wie das AMS NÖ, die Polizei, das Bundesheer, die Justizwache und das Jugendrotkreuz - präsentierten sich bei der Zukunft I Arbeit I Leben in Bad Vöslau. Erstmalig war heuer auch die HTL Baden mit der Malerschule Leesdorf vertreten. Da der erste Eindruck zählt, bot die Messe am Öffentlichkeitstag ein besonderes Highlight: Bei kostenlosen Bewerbungs-Coachings gaben Expert:innen wertvolle Tipps für das erste Vorstellungsgespräch, die richtigen Bewerbungsunterlagen und das richtige Styling.

Weitere Messetermine in St. Pölten und Wieselburg

Die Berufsinfomesse „Zukunft I Arbeit I Leben“ , die in Bad Vöslau und St. Pölten stattfindet, zählt zu den größten Veranstaltungen ihrer Art in Niederösterreich. Rund zwei Drittel der Pflichtschulabgänger:innen eines Jahrgangs nutzen die Messe um sich zu informieren. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.

TIPP - Nächster Öffentlichkeitstag Zukunft I Arbeit I Leben: Samstag, den 5. Dezember (9 bis 14 Uhr) im VAZ St. Pölten.

Für die Jüngeren - AK Kids Messe "Berufe zum Angreifen": Freitag, 6. November (13 bis 17 Uhr) am Messegelände Wieselburg. Hier können Kinder die Berufswelt spielerisch entdecken und Berufe ausprobieren.

Infos: akyoung.at