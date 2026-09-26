Gemeinsam kicken, gemeinsam helfen: Benefizfußballturnier für die Kinderkrebshilfe

Wien (OTS) -

Sportlicher Einsatz für einen guten Zweck: Am 24. September 2026 fand auf dem Gelände des Polizeisportvereins Kaisermühlen das dreizehnte Benefizfußballturnier der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst statt. Zwölf Mannschaften aus dem Innenressort und befreundeten Organisationen traten dabei gegeneinander an. Mit dabei waren Mannschaften der Sektionen I bis V, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), des Bundeskriminalamts, des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), des Kabinetts des Ministers bzw. des Büros des Generalsekretärs, der Personalvertretung sowie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aus Deutschland.

Im Mittelpunkt stand neben dem sportlichen Wettbewerb vor allem die Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen.

Generalsekretär Andreas Achatz und Polizeipräsident Gerhard Pürstl eröffneten das Turnier und nahmen den offiziellen Anstoß vor. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sowie Familien, Freunde und Unterstützerinnen und Unterstützer waren vor Ort und feuerten die Mannschaften an. Moderator Philipp Pertl – er moderierte bisher jedes der dreizehn Benefizfußballturniere ehrenamtlich – führte das Publikum wie gewohnt professionell und launig durch den Nachmittag.

„Das Benefizturnier zeigt, was wir gemeinsam bewegen können. Seit dem ersten Spiel vor 20 Jahren verbinden wir sportlichen Einsatz mit konkreter Hilfe für Kinder und Familien. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Partnerorganisationen für ihr großartiges Engagement. Mit ihrem Einsatz haben sie nicht nur für spannende Spiele gesorgt, sondern vor allem einen wichtigen Beitrag für die gute Sache geleistet“, sagte Innenminister Gerhard Karner, der im Finale die Spielleitung innehatte.

20 Jahre im Zeichen der guten Sache

Das Benefizfußballturnier wurde erstmals im Jahr 2006 veranstaltet. Seither konnten zahlreiche Einrichtungen und Projekte unterstützt werden. Dazu zählten unter anderem die Kinderkrebshilfe des St. Anna Kinderspitals, die Stiftung Kindertraum, die Behindertenhilfe „Geh mit uns“, die Cystische Fibrose Hilfe Wien, MOMO – Wiens mobiles Kinderhospiz, die möwe – Kinderschutzzentren sowie MOKI Wien – Mobile Kinderkrankenpflege.

Beim diesjährigen Turnier kam der Erlös der Kinder-Krebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland zugute.

Den Abschluss bildeten die Siegerehrung und die Spendenübergabe. Reinhard Zimmermann, stellvertretender GÖD-Vorsitzender, und Innenminister Gerhard Karner überreichten die Spende in Höhe von 21.223,80 Euro an die Kinder-Krebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland.