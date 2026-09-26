  • 26.09.2026, 12:41:32
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FPÖ-Landbauer: „Polizeireform gescheitert! Rücktritt von ÖVP-Karner nur logisch“

Selbst ÖVP-Landeschef zerlegt neues Zeitmodell nach nur drei Wochen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Dass das neue Dienstzeitmanagement, das nichts anderes als ein Anschlag auf unsere Polizisten und somit auf die Sicherheit unserer Landsleute ist, zum Scheitern verurteilt war, trommeln wir bereits seit knapp einem Jahr. Ganz in Karner-Manier wischte der ÖVP-Innenminister indes alle Warnungen und Bedenken der betroffenen Polizisten und ihrer Familien einfach vom Tisch. Jetzt, nach nur drei Wochen Probebetrieb, will selbst ÖVP-Stelzer die Notbremse ziehen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einen entsprechenden Medienbericht.

Daraus ergeben sich für Udo Landbauer zwei Schlüsse: „Ein Modell, das bereits am Papier nur Nachteile für unsere selbstlosen und fleißigen Polizisten bringt, wird auch in der Praxis nicht besser. Und der beratungsresistente ÖVP-Innenminister kann es einfach nicht: Das hat er mit seiner Asylpolitik eindrucksvoll bewiesen und untermauert dies nun einmal mehr. Daher muss der Innenminister das Handtuch werfen - am besten gleich die gesamte Bundesregierung. Damit endlich ein freiheitlicher Volkskanzler wieder aufs Volk achtet und für die Landsleute und nicht gegen die Bevölkerung arbeitet.“

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