Geheimnis gelüftet: Die Leftovers spielen am 28. September ein FM4 Überraschungskonzert im Chelsea in Wien

Wien (OTS) -

Ganz Wien aufgepasst! FM4 lüftet das nächste Geheimnis: Die Leftovers spielen am Montag, dem 28. September 2026, ab 19.30 Uhr, ein FM4 Überraschungskonzert im legendären Chelsea in Wien. Früh am Ort des Geschehens zu sein, ist in jedem Fall sehr zu empfehlen, da bei freiem Eintritt das „First come, first served“-Prinzip gilt.

Leftovers kommen mit neuem Album zum FM4 Überraschungskonzert

Die Leftovers zählen zu den spannendsten jungen Acts aus der heimischen Szene. Leonid, Leon, Anna und Alex verbinden Punk, Grunge und Rock zu einem lauten, unmittelbaren Sound mit hohem Mitsing- und Mitspring-Faktor. Nach ersten Songs auf Englisch wechselte die Band ins Deutsche – und fand darin eine direkte, unverstellte Sprache für Themen wie Isolation, Wut, Überforderung und das Erwachsenwerden. Mit Tracks wie „Kinderzimmer“ und „Tokyo“ zeigen die Leftovers, dass Punk nicht nostalgisch sein muss: wild, gitarrenlastig und voller Energie – aber immer mit Gefühl und einer klaren eigenen Haltung. Die Leftovers werden bei dem FM4 Überraschungskonzert im Chelsea, dem legendären Szenelokal am Wiener Gürtel, sogar brandneue Musik mit dabei haben, denn gestern, am Freitag, dem 25. September, ist das neue Album „SCHAU NICHT SO“ erschienen. Ein Grund mehr zum gemeinsamen Feiern.

Über die FM4 Überraschungskonzerte

FM4 Überraschungskonzerte sind Konzerte irgendwo in Österreich, ohne genaue Vorankündigung und mit freiem Eintritt. Unzählige unvergessliche Konzertabende gehen auf die FM4-Veranstaltungsreihe zurück. Bands wie Wanda, Bilderbuch, Von Wegen Lisbeth oder zuletzt OSKA waren schon Teil der zunächst geheimen Events, deren Veranstaltungsort und -zeitpunkt erst kurz zuvor genau bekanntgegeben werden. Wer im Vorfeld FM4 hört, ist klar im Vorteil, denn dort werden laufend Hinweise ins Spiel gebracht, die erahnen lassen, wo und wann das Überraschungskonzert stattfindet. Früh informiert zu sein, ist auch dringend zu empfehlen, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Drei Überraschungskonzerte an geheimen Locations in Österreich, die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness bringen heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.