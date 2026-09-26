„Mein Wiener Wasser Moment“: Endspurt für den Neptun Staatspreis – jetzt Fotos und Videos einreichen!

Wien (OTS) -

Die Suche nach den besten „Wiener Wasser Momenten“ geht in die entscheidende Phase: Noch bis 11. Oktober können die Wiener*innen ihre Beiträge für die beliebte Regionalkategorie WasserWIEN beim Neptun Staatspreis für Wasser 2027 einreichen. Ob Fotos, Bilder, Zeichnungen, Collagen und Videoclips – gesucht sind kreative Einreichungen, die zeigen, wie wertvoll unser Leitungswasser für Wien ist.

Pro Person können bis zu 5 Beiträge eingereicht werden. Die spannendsten Einreichungen haben die Chance in Online-Votings auf das Siegerpodest gewählt zu werden. Für die 3 besten Beiträge stehen insgesamt 3.000 Euro Preisgeld bereit.

„Das Wiener Wasser begleitet uns durch den Tag – beim ersten Glas am Morgen, beim Sport im Park oder beim Auffüllen der Trinkflasche an einem der vielen öffentlichen Trinkbrunnen. Jeder dieser Augenblicke kann ein persönlicher ‚Wiener Wasser Moment‘ sein“, sagt der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Leitungswasser ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Umso mehr gilt es, das Wiener Wasser wertzuschätzen. Mit ‚WasserWIEN‘ wollen wir zeigen, wie vielfältig die Beziehungen zum Wasser sind und welchen Beitrag das Wiener Trinkwasser zur Lebensqualität in Wien leistet“, so Paul Hellmeier, Chef von Wiener Wasser.

Neptun Staatspreis für Wasser in weiteren Kategorien ausgeschrieben

Der Neptun Staatspreis für Wasser ist Österreichs wichtigster Umwelt- und Innovationspreis rund um das Thema Wasser. Neben der Regionalkategorie „WasserWIEN“ werden in weiteren 4 Kategorien herausragende Beiträge aus Wissenschaft und Forschung, Projekte im Bereich der Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung sowie aus Kunst und Kultur ausgezeichnet. Die vielseitige Kategorie WasserREGIONAL prämiert darüber hinaus lokales und regionales Engagement zum Thema Wasser.

Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Neptun Staatspreis für Wasser 2027 gibt es unter: www.neptun-staatspreis.at

Über den Neptun Staatspreis für Wasser

Träger*innen des Neptun Staatspreis für Wasser sind das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV). Für einzelne Kategorien übernehmen namhafte Sponsor*innen Patenschaften – aktuell die Stadt Wien – Wiener Wasser, die Kommunalkredit Public Consulting, die VERBUND AG sowie die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative. Die Kategorie WasserREGIONAL wird von den Bundesländern unterstützt.