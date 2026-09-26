Erster UNOS Frauenkongress: Mehr Frauen in Entscheidungspositionen stärken die Wirtschaft

Wien (OTS) -

Rund 200 Unternehmerinnen, Gründerinnen und Frauen in Führungspositionen kamen am Freitag beim ersten Frauenkongress des Visionärinnen-Clubs powered by UNOS in Wien zusammen. Unter dem Titel „Wo Frauen Entscheidungen prägen“ diskutierten Speakerinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft darüber, wie Frauen stärker unternehmerische Verantwortung übernehmen, Unternehmen führen und Veränderungen vorantreiben können.

Wie relevant das Thema ist, zeigt auch eine jüngst veröffentlichte Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) im Auftrag des Frauenministeriums . Sie bekräftigt den Nutzen von Frauenquoten in Aufsichtsräten und zeigt zugleich, dass Besetzungen vielfach über informelle Netzwerke erfolgen. Für mehr Frauen in Entscheidungspositionen braucht es daher beides: verbindliche und transparente Regeln sowie offene Zugänge zu Netzwerken, Wissen und Sichtbarkeit. Genau hier setzt der Visionärinnen-Club an: Er schafft Räume wie den Frauenkongress, in denen Frauen eigene Netzwerke aufbauen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig neue Möglichkeiten eröffnen können.

Pfeiffer-Janisch: „Vernetzung schafft neue Zugänge und Möglichkeiten“

„Der Zugang zu Entscheidungspositionen darf nicht davon abhängen, ob man zufällig die richtigen Kontakte hat. Genau deshalb braucht es Räume, in denen Frauen sich vernetzen, voneinander lernen und eigene Netzwerke aufbauen können. Mit dem Frauenkongress wollen wir Frauen zusammenbringen, die nicht darauf warten, dass Veränderung passiert, sondern sie selbst gestalten“, erklärt Cornelia Pfeiffer-Janisch, Mitglied des UNOS Bundesvorstands und Leiterin des Visionärinnen-Clubs powered by UNOS.

Aus den Diskussionen und Workshops nahm der Visionärinnen-Club drei zentrale Botschaften mit: Entscheidungspositionen brauchen transparente und faire Zugänge. Unternehmerinnen brauchen mehr Sichtbarkeit, Mentoring und Zugang zu starken Netzwerken. Und es braucht bessere Rahmenbedingungen, damit Frauen Unternehmen gründen, führen und weiterentwickeln können.

Der Frauenkongress blieb nicht nur bei Impulsen stehen: In den Workshops entwickelten die Teilnehmerinnen konkrete Ansätze für mehr Sichtbarkeit, bessere Vereinbarkeit und faire Rahmenbedingungen. Zugleich entstanden neue Kontakte und Verbindungen, die über den Kongress hinaus weitergeführt werden.

Bernhard: „Mehr Frauen in Entscheidungspositionen stärken den Wirtschaftsstandort“

Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher, betont, warum mehr Frauen in der Wirtschaft auch für den gesamten Wirtschaftsstandort entscheidend sind: „Eine starke Wirtschaft braucht das Potenzial und die Perspektiven von Frauen. Wenn Frauen Unternehmen gründen, führen und weiterentwickeln, profitieren davon nicht nur einzelne Betriebe, sondern der gesamte Wirtschaftsstandort. Deshalb müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die Frauen echte Chancen geben, Verantwortung zu übernehmen und ihre Ideen umzusetzen.“

Der UNOS Frauenkongress war damit nicht nur ein Tag des Austauschs, sondern auch der Auftakt für weitere Aktivitäten des Visionärinnen-Clubs. Die neuen Verbindungen und Ideen werden in kommenden Formaten und Projekten weiterentwickelt.

Über den Visionärinnen-Club powered by UNOS

Der Visionärinnen-Club powered by UNOS ist das Netzwerk für Unternehmerinnen, Gründerinnen und Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ziel ist es, Frauen zu vernetzen, Sichtbarkeit zu schaffen und unternehmerisches Engagement zu stärken.