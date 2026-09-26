Bundesheer: Feierliche Übernahme von 132 Leutnanten ins Bundesheer

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 25. September, wurden 72 Berufs- und 60 Milizoffiziere, darunter sieben Frauen, an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt feierlich in die Truppe übernommen. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Armeen der Westbalkanstaaten beendete heuer auch ein Soldat aus Montenegro die Ausbildung zum Offizier an der Theresianischen Militärakademie. Die Feierlichkeiten fanden im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Die Jahrgangserste wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Überreichung des Säbels ausgezeichnet. Die Ausmusterung bildet den Abschluss der Ausbildung zum Offizier und stellt gemeinsam mit dem "Tag der Leutnante" den Höhepunkt dar.

Die neuen Offiziere absolvierten eine insgesamt vierjährige Ausbildung zum Leutnant. Berufsoffiziere schlossen dabei den Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“ oder „Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung“ ab. Auslandssemester und -praktika erweiterten ihre fachlichen Kenntnisse und stärkten zugleich ihre interkulturelle Kompetenz – eine wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit bei multinationalen Auslandseinsätzen. Währenddessen absolvierten die Milizoffiziere die ersten zwölf Monate ihrer Ausbildung als aktive Soldaten. Dabei erlernten sie gemeinsam mit den Berufsoffizieren die Grundlagen für ihre gewählte Laufbahn. Anschließend kehrten sie in ihr ziviles Berufsleben zurück und setzten ihre militärische Ausbildung im Rahmen von Milizübungen fort. Innerhalb von drei weiteren Jahren schlossen sie ihre Ausbildung zum Leutnant ab.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit ihrer fundierten Ausbildung übernehmen unsere neuen Offiziere Verantwortung für das Bundesheer und damit für die Sicherheit unseres Landes. Sie sind bestens darauf vorbereitet, ihre Soldatinnen und Soldaten zu führen und auch mit unseren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Ich gratuliere allen neuen Leutnanten herzlich zu diesem wichtigen Schritt und wünsche ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.“

Die Theresianische Militärakademie ist die Ausbildungsstätte und Heimat der Truppenoffiziere des Bundesheeres. Sie wurde am 14. Dezember 1751 von Maria Theresia gegründet und ist somit die älteste aktive, durchgängig der Offiziersausbildung gewidmete Militärakademie der Welt. Die heutigen Aufgaben der Militärakademie sind: die Ausbildung der Truppenoffiziere, die Weiterbildung der Offiziere sowie die Schulbildung mit dem Betrieb der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit. Bei der Truppenoffiziersausbildung kann dabei zwischen zwei Lehrgängen gewählt werden. Es wird sowohl der Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“ als auch der Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung“ angeboten.

Kurzfassung: