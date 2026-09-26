AVISO Pressekonferenz, 30.9, 13 Uhr nach Runden Tisch zu Bildschirmzeit bei Kindern und Jugendlichen

Wien (OTS) -

Wie viel Bildschirmzeit ist zu viel? Und welche Auswirkungen haben Smartphones, Tablets, Fernsehen und andere digitale Medien auf Kinder und Jugendliche?

Bildungsminister Christoph Wiederkehr lädt am Mittwoch zum Runden Tisch mit den zentralen Stakeholdern aus dem Bildungs-, Gesundheits- und Jugendbereich. Im Zentrum stehen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Auswirkungen übermäßiger Bildschirmzeit auf Kinder und Jugendliche sowie die Frage, wie Eltern und Familien dabei unterstützt werden können, einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu finden.

Im Anschluss an den Runden Tisch informieren Bildungsminister Christoph Wiederkehr und der Kinderarzt Klaus Vavrik über die zentralen Ergebnisse und weitere Schritte.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Zeitpunkt: Mittwoch, 30. September 2026, 13:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Bildung, Wasagasse 2, 1090 Wien

Um Anmeldung wird unter [email protected] gebeten.