Internationaler Tag der Gehörlosen: Neue Ausbildung für ÖGS-Dolmetscher:innen in Wien

Wien (OTS) -

Am 27. September wird heuer der „Internationale Tag der Gehörlosen“ begangen. Dieser Aktionstag, der jährlich am letzten Sonntag im September stattfindet, macht auf die Lebenssituation und die Rechte gehörloser Menschen aufmerksam und rückt ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe in den Mittelpunkt. Der Tag der Gehörlosen ist gleichzeitig auch der Abschluss der „Internationalen Woche der Gehörlosen“.

In Österreich ist die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) seit 2005 als eigenständige Sprache in der Bundesverfassung verankert. Mit 1. Oktober startet im Bildungszentrum des Fonds Soziales Wien (FSW) ein neuer berufsbegleitender Lehrgang zur Ausbildung im Dolmetschen für Deutsch und Österreichische Gebärdensprache. Der erste Lehrgang ist mit 16 Teilnehmenden vollständig ausgelastet. Das Sozialministerium unterstützt die Ausbildung im Rahmen des Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen.

„Gebärdensprache bedeutet Kommunikation, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb ist es wichtig, dass Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, Zugang zu qualifizierter Dolmetschung haben. Mit der neuen Ausbildung in Wien schaffen wir dafür ganz konkret zusätzliche Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen wir weiter daran arbeiten, Barrieren abzubauen und Teilhabe selbstverständlich zu machen“, betont Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann.

Der Bedarf an qualifizierten ÖGS-Dolmetscher:innen ist in der gesamten Ostregion, insbesondere in Wien, groß. Gleichzeitig gibt es derzeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland kein entsprechendes Ausbildungsangebot.

„In einer inklusiven Stadt sollen alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wien ist auf einem sehr guten Weg. Unsere Maßnahmen für eine barrierefreie Stadt wurden auch bereits mit dem EU-weiten Access City Award ausgezeichnet. Die neue Ausbildung des FSW Bildungszentrums ist dabei ein weiterer, wichtiger Schritt für mehr Teilhabe in Wien“, sagt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Insgesamt sind zwei aufeinanderfolgende berufsbegleitende Lehrgänge mit jeweils 16 Teilnehmenden und einer Dauer von vier Semestern vorgesehen.

„All unsere Angebote für Menschen mit Behinderung verfolgen das Ziel, Inklusion und Selbstbestimmung zu fördern. Mit dem neuen Lehrgang am FSW Bildungszentrum schließen wir eine wichtige Lücke im Ausbildungsangebot und stärken die gesellschaftliche Teilhabe. Die hohe Nachfrage unterstreicht den Bedarf an einer fundierten, berufsbegleitenden Ausbildung für Menschen mit ÖGS-Vorkenntnissen“, sagt Susanne Winkler, Geschäftsführerin des FSW.

Zur Qualitätssicherung wurde im Zusammenhang mit der Ausbildung ein Advisory Board eingerichtet, in dem Expert aus dem Bereich der Gebärdensprache vertreten sind. Auch das Sozialministerium und das Sozialministeriumservice sind darin eingebunden.

Für die Förderung von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation gehörloser, schwer hörbehinderter und taubblinder Menschen stehen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen insgesamt rund 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden unter anderem außeruniversitäre Ausbildungen von ÖGS-Dolmetscher:innen, Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen sowie Dolmetsch-Leitstellen und Projekte zur Bewusstseinsbildung. Insgesamt wurden zwölf Förderanträge eingereicht.

Neben dem Lehrgang in Wien werden über die Förderinitiative auch zwei weitere außeruniversitäre Ausbildungslehrgänge in Oberösterreich und Salzburg unterstützt. Damit soll österreichweit dazu beigetragen werden, dem Mangel an ÖGS-Dolmetscher:innen entgegenzuwirken.