  • 25.09.2026, 20:50:32
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NAbg. Harald Thau mit 100 Prozent zum Bezirksparteiobmann Mödling gewählt

Landesparteiobmann-Stellvertreter Reinhard Teufel gratuliert zum grandiosen Ergebnis

Mödling (OTS) - 

„Ich freue mich sehr, dass meine Arbeit der letzten zwei Jahre als geschäftsführender Bezirksobmann mit so einer überwältigenden Mehrheit beim heutigen Bezirksparteitag honoriert wurde. Ich verstehe das Votum als Auftrag, den ich demütig annehme, und werde weiter mit voller Hingabe die Bezirkspartei Mödling führen. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren“, so FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. Harald Thau beim Bezirksparteitag in Mödling am Freitag, 25. September 2026.

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann-Stellvertreter Klubobmann LAbg. Reinhard bedankte sich in Vertretung von Udo Landbauer bei allen Mitgliedern und Funktionären: „Unsere Mitglieder sind das Fundament und der Motor dafür, dass freiheitliche Politik auch bei den Menschen ankommt. Die Verlierer-Ampel zieht der Bevölkerung das Geld aus der Tasche, die Pensionisten werden verraten, die Wirtschaft wird gegen die Wand gefahren und das Asylchaos geht munter weiter.“ In Richtung Harald Thau meinte Reinhard Teufel: „Harald Thau lebt freiheitliche Werte und liebt seine Heimat, das hört und spürt man. 100 % bekommt man nicht einfach so, sondern die erarbeitet man sich. Danke für deine großartige Arbeit.“

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