Mehr Platz für legale Graffiti: Wienerwand wird um 5 Standorte erweitert

Wien (OTS) -

Eröffnung im Resselpark mit Graffiti-Workshops und DJ-Vibes von Nachwuchstalenten: Das Wienerwand-Netz wächst um fünf neue Standorte. Damit setzt die WIENXTRA-Jugendinfo eines der Siegerprojekte um, das im Rahmen der 2. Kinder- und Jugendmillion der Stadt Wien ausgewählt wurde. Seit 2025 betreut WIENXTRA die Initiative Wienerwand im Auftrag der Stadt Wien und baut das Netz gemeinsam mit den Eigentümer*innen, Bezirksvorstehungen und dem Graffitiexperten Stefan Wogrin von Spraycity Schritt für Schritt aus.

„Kinder und Jugendliche wollen ihrer Stadt ihre eigene Handschrift geben. Dafür haben sie sich mehr Orte gewünscht, an denen sie legal sprayen können und diese Idee bei der Kinder- und Jugendmillion eingebracht. Genau so soll es sein, denn junge Menschen sollen die Politik ihrer Stadt aktiv mitgestalten und erfahren, dass politische Teilhabe keine Frage des Alters ist“, freut sich Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling bei der Eröffnung.

Heute wurde die neue Wienerwand im Resselpark am Karlsplatz offiziell eröffnet. Erkennbar ist sie am charakteristischen Tauben-Metalltafel mit Schriftzug, dem Logo der Wienerwand. Und statt lange auf die ersten Kunstwerke zu warten, konnten Jugendliche gleich selbst loslegen: Bei einem Graffiti-Workshop von Spraycity griffen sie zu den Dosen, probierten Techniken aus und gestalteten die neue Fläche.

„Jugendliche haben sich mehr Orte gewünscht, an denen sie legal sprayen und ihre Ideen sichtbar machen können. Genau das setzen wir jetzt um. Eine Wienerwand ist ein Freiraum, in dem Jugendliche selbst entscheiden, was sie gestalten – und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Ort übernehmen.“, sagt Claudia Regan, Leiterin der WIENXTRA-Jugendinfo. „Dass die neue Wand im Resselpark heute mit einem Workshop eröffnet wird, passt perfekt: Nicht nur über urbane Kunst reden, sondern Dose in die Hand und loslegen.“

Sechs neue Wienerwände für Wien

Derzeit gibt es 23 Wienerwände. Mit der aktuellen Erweiterung kommen sechs neue Standorte dazu. Ein Teil ist bereits eröffnet, weitere Flächen werden in den kommenden Wochen mit dem Wienerwand-Taubenlogo gekennzeichnet und anschließend in den Online-Stadtplan aufgenommen.

Neu dabei und ready to use:

Lorettoplaza / Skatepark, 1210 Wien – August 2026 eröffnet

– August 2026 eröffnet Vilma-Neuwirth-Park, 1020 Wien – September 2026 eröffnet

– September 2026 eröffnet Karlsplatz / Resselpark, 1040 Wien – September 2026 eröffnet

– September 2026 eröffnet Dingelstedtpark, 1150 Wien – September 2026 eröffnet

– September 2026 eröffnet Donauinsel / Ecke Steinitzsteg – September 2026 eröffnet

Neu dabei, Kennzeichnung folgt in Kürze:

Freie Mitte, 1020 Wien

Schubertpark, 1180 Wien

Gemeindebau Bertha-von-Suttner-Hof, 1040

Gemeindebau Karl-Wrba-Hof, 1100

Alle offiziell freigegebenen Wienerwände werden mit dem Tauben-Symbol gekennzeichnet. Erst mit dieser Kennzeichnung und der Veröffentlichung im Stadtplan ist eine Fläche als Wienerwand ausgewiesen.

Alle Standorte auf einen Blick:

wienerwand.at – Stadtplan mit allen Wienerwänden

Legal sprayen, selbst gestalten

Die Idee hinter der Wienerwand ist einfach: Wer sprayen möchte, soll dafür einen legalen Ort haben. Auf den ausgewiesenen Flächen können Graffiti-Künstler*innen ihre Werke ohne Zeitdruck entwickeln, neue Techniken ausprobieren und den öffentlichen Raum mitgestalten.

Die Wienerwände sind grundsätzlich kostenlos und ohne Voranmeldung nutzbar. Eigenes Spraymaterial muss mitgebracht werden. Wichtig ist außerdem ein respektvoller Umgang mit den Arbeiten anderer: Da die Flächen begrenzt sind und Graffiti einem ständigen Wandel unterliegen, dürfen und müssen ältere Werke übermalt werden. Dabei gilt der Ehrenkodex der Szene: Bestehende Bilder werden möglichst vollständig und sauber überdeckt, statt sie achtlos zu „crossen“.

Nicht erlaubt sind diskriminierende oder verhetzende Inhalte sowie kommerzielle Werbung. Sollte sich doch einmal derartige Inhalte auf der Wienerwand finden, können diese nach Möglichkeit gleich übermalt oder mit Foto an [email protected] gemeldet werden. Dort wird sich dann zeitnah, um eine Übermalung gekümmert.

Auch der eigene Müll und leere Spraydosen gehören wieder mitgenommen bzw. fachgerecht entsorgt.

Von Jugendlichen gefordert, von Wien umgesetzt seit 2005

Der Ruf nach mehr legalen Graffiti-Flächen ist kein neuer. Die Wienerwand geht auf das „Wiener Graffiti Konzept“ aus dem Jahr 2004 zurück. Bereits damals forderten Jugendliche und die Wiener Graffiti-Szene mehr legale Möglichkeiten zum Sprayen. 2005 wurden die ersten offiziellen Wienerwände eröffnet.

Seither hat sich Graffiti im öffentlichen Raum weiterentwickelt: Was früher häufig als reine Sachbeschädigung wahrgenommen wurde, wird heute auch als urbane Kunst- und Ausdrucksform verstanden. Legale Flächen schaffen dabei einen Rahmen, in dem Kreativität, Eigenverantwortung und ein respektvoller Umgang mit dem öffentlichen Raum zusammenkommen.

Dass Jugendliche weiterhin selbst Impulse geben, zeigt auch die aktuelle Erweiterung: Der Wunsch nach mehr legalen Flächen wurde im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion eingebracht – und wird nun konkret umgesetzt.

Wie wird aus einer Wand eine Wienerwand?

Eine neue Wienerwand entsteht nicht über Nacht. Seit 2025 ist die WIENXTRA-Jugendinfo die operative Schnittstelle zwischen Stadt Wien, Bezirksvorstehungen, Eigentümer*innen und jungen Menschen.

Wer eine mögliche Fläche vorschlägt, kann sich direkt an die Jugendinfo wenden. Anschließend wird mit Experte Stefan Wogrin geprüft, ob der Standort grundsätzlich geeignet ist. Dabei spielen unter anderem Größe und Umgebung, Eigentumsverhältnisse in öffentlicher Hand und die Zugänglichkeit und geltende Sicherheitsbestimmungeneine Rolle. Ist eine Fläche geeignet und sind die notwendigen Vereinbarungen getroffen und vertraglich unterzeichnet, wird sie mit dem Wienerwand-Taubenlogo gekennzeichnet und in den Stadtplan aufgenommen.

Du kennst eine geeignete Fläche?

Vorschläge für neue Wienerwände können direkt an die WIENXTRA-Jugendinfo geschickt werden:

WIENXTRA-Jugendinfo

E-Mail: [email protected]

Tel.: +43 1 909 4000 84100

Wienerwand: Die wichtigsten Regeln

Kostenlos: Die Nutzung der Wienerwände ist kostenlos.

Die Nutzung der Wienerwände ist kostenlos. Keine Anmeldung: Grundsätzlich kann ohne Voranmeldung gesprayt werden. Es gelten die jeweiligen Öffnungs- und Schließzeiten der Parks und Anlagen.

Grundsätzlich kann ohne Voranmeldung gesprayt werden. Es gelten die jeweiligen Öffnungs- und Schließzeiten der Parks und Anlagen. Material selbst mitbringen: Sprühdosen, Schutzkleidung und gegebenenfalls Wandfarbe zum Grundieren sind selbst mitzubringen.

Sprühdosen, Schutzkleidung und gegebenenfalls Wandfarbe zum Grundieren sind selbst mitzubringen. Respektvoll übermalen: Bestehende Werke dürfen übermalt werden. Ältere Motive werden möglichst vollständig und sauber überdeckt.

Bestehende Werke dürfen übermalt werden. Ältere Motive werden möglichst vollständig und sauber überdeckt. Kein Hate, keine Werbung: diskriminierende oder verhetzende Inhalte sowie kommerzielle Werbung sind verboten.

diskriminierende oder verhetzende Inhalte sowie kommerzielle Werbung sind verboten. Sauber bleiben: Leere Dosen, Caps und sonstiger Müll werden wieder mitgenommen und fachgerecht entsorgt.

Wienerwand im Überblick

Alle Standorte, aktuelle Regeln und Informationen:

WIENXTRA-Jugendinfo – Wienerwand

Workshops und Veranstaltungen:

WIENXTRA – Veranstaltungskalender