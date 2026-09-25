ORF-„Pressestunde“ mit Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, NEOS

Wien (OTS) -

Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren, Standortsuche für eine Volksschule, die auf sechs Jahre angelegt ist, und ein adaptierter Stundenplan ab nächstem Schuljahr für die AHS-Oberstufen: Der Bildungsminister hat viel vor, nicht alles stößt auf Zustimmung. Sind Änderungen im Bildungssystem das Bohren ganz dicker Bretter? Wie schlagen sich die NEOS in der Regierungsarbeit und was sagt Christoph Wiederkehr zu den Turbulenzen beim Koalitionspartner SPÖ? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 27. September 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Petra Stuiber, „Der Standard“, und Hans Bürger, ORF.