  • 25.09.2026, 16:24:02
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„Das Gespräch“ zum Thema „Babler vor dem Sturz? Zeiler will die SPÖ übernehmen“

Am 27. September um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit u. a. Seltenheim, Kalina, Hofer

Wien (OTS) - 

Seit Wochen rumort es in der SPÖ, nun spitzt sich der Machtkampf an der Parteispitze zu. Der internationale Medienmanager Gerhard Zeiler bringt sich als möglicher Nachfolger von Andreas Babler in Stellung. Vor allem aus den Bundesländern erhält der frühere Pressesprecher von Franz Vranitzky und Fred Sinowatz Unterstützung. Muss Vizekanzler Andreas Babler als SPÖ-Chef gehen? Wer steht hinter Zeiler – und was würde ein Wechsel an der Parteispitze für die SPÖ und die Zukunft der Koalition bedeuten? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 27. September 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Klaus Seltenheim
Bundesgeschäftsführer SPÖ

Josef Kalina
ehem. Bundesgeschäftsführer SPÖ

Thomas Hofer
Politikberater

u. a.

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