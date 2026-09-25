„Das Gespräch“ zum Thema „Babler vor dem Sturz? Zeiler will die SPÖ übernehmen“

Wien (OTS) -

Seit Wochen rumort es in der SPÖ, nun spitzt sich der Machtkampf an der Parteispitze zu. Der internationale Medienmanager Gerhard Zeiler bringt sich als möglicher Nachfolger von Andreas Babler in Stellung. Vor allem aus den Bundesländern erhält der frühere Pressesprecher von Franz Vranitzky und Fred Sinowatz Unterstützung. Muss Vizekanzler Andreas Babler als SPÖ-Chef gehen? Wer steht hinter Zeiler – und was würde ein Wechsel an der Parteispitze für die SPÖ und die Zukunft der Koalition bedeuten? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 27. September 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Klaus Seltenheim

Bundesgeschäftsführer SPÖ

Josef Kalina

ehem. Bundesgeschäftsführer SPÖ

Thomas Hofer

Politikberater

u. a.