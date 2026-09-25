  • 25.09.2026, 15:34:32
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Gute Honigernte trotz schwierigen Sommers

Wachtberg (OTS) - 

Die aktuellen Erntezahlen klingen erfreulich. Sie dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der Bienenvölker sinkt und der Klimawandel die Imkerei vor zunehmende Herausforderungen stellt.

Mit 39,5 kg Honig pro Bienenvolk fällt die diesjährige Ernte in Deutschland so gut aus wie selten zuvor. Sie übertrifft sogar das bisherige Rekordjahr 2025. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands lagen die Erträge über dem bundesweiten Durchschnitt, allen voran in den von Raps geprägten Regionen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden im Frühjahr im Schnitt 28 kg Honig pro Volk geerntet - in Baden-Württemberg waren es zehn Kilogramm weniger.

Diese regionalen Unterschiede wirken sich negativ auf die Gesamtbilanz aus. Denn im Süden Deutschlands werden deutlich mehr Bienenvölker gehalten als im Norden. Gleichzeitig geht die Zahl der Bienenvölker seit einigen Jahren zurück.

Allerdings darf das gute Ernteergebnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Imkerei durch den Klimawandel vor großen Herausforderungen steht. Ließ der ausgiebige Regen im Frühjahr die Vegetation noch üppig sprießen, zeigte sich im Sommer ein anderes Bild. Wo einst saftige Kleewiesen blühten, gab es vielerorts nur noch staubige, braune Flächen. Mancherorts brach die Nektar- und Pollenversorgung zusammen. Das erschwerte die Aufzucht der Winterbienen und damit die Vorbereitung der Völker auf die Winterzeit.

Darüber hinaus wird es für Imkerinnen und Imker zunehmend schwieriger, Sortenhonige zu ernten, da sich die Blütezeiten wichtiger Nektar- und Honigtauquellen immer häufiger überschneiden. Da Honig ein reines Naturprodukt ist, hängt sein Geschmack vor allem von den Pflanzenarten ab, die die Bienen befliegen.

Der Deutsche Imkerbund fordert daher die Politik auf, sich vehementer gegen den Klimawandel einzusetzen. Dazu gehört auch ein verstärkter Ausbau einer klimafreundlichen Energieerzeugung, etwa durch Windkraft und Solarenergie.

Rückfragen & Kontakt

Deutscher Imkerbund e. V.
Villiper Hauptstraße 3
53343 Wachtberg
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