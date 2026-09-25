Die „Soko Linz“ on air und am Set im Ermittlungseinsatz

Wien (OTS) -

Auf den Bildschirmen stellt sich die „Soko Linz“ derzeit immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits sieben Tage vorab auf ORF ON den neuen Fällen ihrer fünften Staffel – in der nächsten Folge am 29. September 2026 wartet ein „Kurzer Prozess“ auf die Publikumslieblinge. Unterdessen geht es für Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. auch am „Soko Linz“-Set hoch her. Bei den voraussichtlich noch bis Ende September 2026 dauernden Dreharbeiten zur sechsten Saison wird an zehn neuen Folgen voller Spannung, Humor und Emotion gearbeitet. Gedreht wird dabei u. a. in der Landesgalerie Linz, in Hinterstoder, am Pfenningberg, in Steyr und in Allhaming. In Episodenrollen stehen dabei u. a. Romeo Kaltenbrunner, Agnes Hausmann, Daniel Keberle, Fabia Matuschek, Elif Duygu, Felix Oitzinger, Hilde Dalik, Mikka Forcher, Anton Noori, Erika Deutinger, Stefano Bernardin, Kristina Sprenger und Sabrina Reiter vor der Kamera. Für die Regie zeichnen die „Soko Linz“-erfahrenen Franziska Pflaum, Claudia Jüptner-Jonstorff und Chris Raiber verantwortlich. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Headwriterin Alrun Fichtenbauer, Philipp Altmann, Nicola Dörper, Charlotte Weg und Hannes Blamayer, Sophia Sixta, Harald Haller, Fabian Rausch, Christiane Kalss und Samuel Deisenberger. Die sechste Staffel von „Soko Linz“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Setbesuch bei den Dreharbeiten zur sechsten Staffel

Einen ersten Einblick in die sechste Saison gab es heute, am Freitag, dem 25. September 2026, bei einem Setbesuch in der Wenschitz Pralinenwelt in Anwesenheit von u. a. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, der Darsteller:innen Katharina Stemberger und Angelika Niedetzky, Regisseur Gerald Liegel sowie Produzent Florian Gebhardt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Eine echte Erfolgsgeschichte“

„‚Soko Linz‘ ist eine echte Erfolgsgeschichte: In der vergangenen Staffel waren im Schnitt fast 600.000 Menschen dabei. Das zeigt, wie gut die Serie beim Publikum ankommt – und es freut mich sehr, dass dabei Oberösterreich eine Hauptrolle spielt. Unsere Orte, unsere Landschaft und unser Lebensgefühl kommen damit in die Wohnzimmer der Menschen. Besonders beeindruckend ist, wie viel Arbeit, Können und Herzblut hinter jeder einzelnen Folge steckt. Ein großes Danke an alle, die vor und hinter der Kamera zum Erfolg von ‚Soko Linz“ beitragen.“

ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk: „In die Herzen des Publikums gespielt“

„Wie die Quoten der derzeit laufenden fünften Staffel zeigen, hat sich das Team der ‚Soko Linz‘ nach dem Relaunch in die Herzen des Publikums gespielt. Das ist einerseits einem mitreißenden und leidenschaftlichen Team vor der Kamera zu verdanken, andererseits auch einem ideenreichen und unglaublich engagierten Team hinter der Kamera. Diese Menschen verbinden Lokalkolorit, österreichischen Schmäh, überraschende Fälle und kreative Hingabe in einer erfolgreichen Serie, die definitiv gekommen ist, um zu bleiben.“

Katharina Stemberger: „Bewährte Mischung aus Spannung, Humor und Liebe“

„Wir sind jetzt kurz vor der Beendigung der Dreharbeiten für die sechste Staffel von ‚Soko Linz‘. Was für eine unglaubliche Reise liegt schon hinter uns. Die Geschichten, die wir in der sechsten Staffel gemeinsam erzählen dürfen, sind eine bewährte Mischung aus Spannung, Humor und Liebe. Mir persönlich haben die einzelnen Geschichten in ihrer Unterschiedlichkeit großen Spaß gemacht. Bereits bekannte Figuren tauchen wieder auf und das Team von ‚Soko Linz‘ ermittelt gemeinsam, um dem Täter oder der Täterin auf die Schliche zu kommen. Manchmal erinnert es mich an die „Fünf Freunde“, nur statt einem Hund haben wir eine Katze.“

Angelika Niedetzky: „Das ‚Soko‘-Team wächst immer mehr zusammen“

„In der sechsten Staffel wurden alle Schrauben nochmal angezogen. Das ‚Soko‘-Team wächst immer mehr zusammen und erlebt noch mehr emotionale Achterbahnfahrten, aber auch der Humor kommt nicht zu kurz, was mir persönlich stets am Herzen liegt.“

Alexander Pschill: „Atmosphäre am Set und in Linz vom ersten Tag der ersten Staffel an gut“

„Die Dreharbeiten zu dieser Staffel sind für mich besonders, weil diesmal so viele Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die ich vom Theater kenne und schätze. Die Atmosphäre am Set und in Linz war vom ersten Tag der ersten Staffel an schon gut, wenn ich aber noch dazu mit so vielen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten kann, von denen ich ein Fan bin, wird der Job zu 100 Prozent zum Vergnügen.“

Produzent Florian Gebhardt: „Regionale und thematische Vielfalt“

„Sehnsuchtsorte treffen auf Geschichten mit Spannung, Lokalkolorit und Humor, und das in einer großen Bandbreite. Die sechste Staffel bringt die „Soko Linz“ in schwindelerregende Höhen, zu actiongeladenen Verfolgungsjagden, ausgelassenen Partys, in den Linzer Zoo und in die süße Welt der Schokolade hier in Allhaming. Diese regionale und thematische Vielfalt können wir mit unserem engagierten Filmschaffenden-Team für unser Publikum nur dank der unverzichtbaren Partnerschaft mit dem ORF und dem Land Oberösterreich bieten. Diese garantiert beste Primetime-Unterhaltung mit dem Motto: Wo ‚Soko Linz‘ draufsteht, ist 100 Prozent (Ober)österreich drin.“

Die sechste Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.