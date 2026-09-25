  • 25.09.2026, 15:03:32
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Korosec dankt Juliane Bogner-Strauß für ihr Engagement für die ÖVP Frauen

Präsidentin der ÖVP Senioren würdigt ehrenamtlichen Einsatz und langjähriges Engagement

Wien (OTS) - 

„Juliane Bogner-Strauß hat sich mit großem persönlichem Einsatz und viel Herzblut für die Anliegen der Frauen in der Volkspartei eingesetzt. Für ihr Engagement, die gute Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, danke ich ihr herzlich“, sagt die Präsidentin der ÖVP Senioren, Ingrid Korosec, anlässlich der Entscheidung von Juliane Bogner-Strauß, ihre Funktion als Bundesleiterin der ÖVP Frauen zurückzulegen.

Korosec hebt die Bedeutung des Engagements von Frauen innerhalb der Volkspartei hervor: „Starke Frauen sind für unsere politische Arbeit unverzichtbar. Es sind Frauen nötig, die Verantwortung übernehmen, ihre Erfahrungen und Ideen einbringen. Daher freue ich mich, dass sich Juliane Bogner-Strauß weiterhin als Nationalratsabgeordnete für frauenpolitische Anliegen einsetzen wird.“

Verständnis für wissenschaftlichen Weg

Für ihren Wunsch, sich künftig wieder verstärkt wissenschaftlich zu betätigen, zeigt Korosec großes Verständnis: „Ich kann gut nachvollziehen, dass Juliane Bogner-Strauß ihre wissenschaftliche Arbeit wieder stärker in den Mittelpunkt stellen möchte. Dieser Schritt verdient Respekt und Anerkennung.“

Abschließend betont Korosec die weiterhin bestehende Verbundenheit: „Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit mit Juliane Bogner-Strauß und wünsche ihr für ihre kommenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg.“

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