  • 25.09.2026, 14:46:34
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Die Europa-Friedensmedaille an Dr. Heinz Fischer und Dr. Helga Rabl-Stadler

Leuchttürme für die Jugend, Europa, Frieden und ein Miteinander

Gruppenfoto der Preisträger
Neumarkt/Graz/Wien (OTS) - 

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) ehrte im Rahmen einer festlichen Feierstunde in Neumarkt in der Steiermark Herrn Bundespräsidenten a. D. Dr. Heinz Fischer und die Präsidentin der Salzburger Festspiele a. D. Dr. Helga Rabl-Stadler für ihr Engagement für Frieden und Freiheit. „Die Europa-Friedensmedaille der Stiftung EYFON gilt als Symbol für den Frieden, der von hier aus in die Welt wirken soll. Umso mehr in herausfordernden Zeiten, in denen Frieden in Freiheit, Demokratie und Menschenrechte vielerorts herausgefordert werden“, so der Präsident der Stiftung EYFON, Dr. Christoph Leitl.

In seinen Laudationes ging EYFON-Präsident Leitl auf die Verdienste der Geehrten, insbesondere ihr unermüdliches Engagement für die Europäische Jugend – Leuchttürme für die Jugend - ein und würdigte damit ihre Investition in die Zukunft Europas.

Der ehemalige Bundespräsident Dr. Heinz Fischer betonte, dass es notwendig ist, der Jugend nicht nur Ratschläge zu geben, sondern vielmehr ihre Sensibilität für das, was in unserem Europa notwendig ist, zu stärken.

Die ehemalige Festspiel Präsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler erinnerte, daß aus der Entstehungsgeschichte zu sehen ist, daß der Gründungsgedanke der Salzburger Festspiele nie nur die schönen Konzerte waren, sondern die Frage. „Was kann Kunst für den Frieden tun?“

Die Medaillen wurden durch EYFONISTAS (TeilnermerInnen der EYFON PeaceDays) übergeben, dies als Zeichen der Verbindung von Generationen im Sinne des Europäischen Gedankens.

Ausgezeichnet mit der Europa-Friedensmedaille wurden bisher der emeritierte Linzer Diözesanbischof Maximilian Aichern, der vormalige steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der eh. Aufsichtsratsvorsitzende der VIG, Günter Geyer, die ehemalige EU Kommissarin Dr. Benita Ferrero-Waldner und der ehemalige EU Kommissar Dr. Johannes Hahn.

Über EYFON:

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) steht für ein Europa, das Frieden in Freiheit lebt und jungen Europäerinnen und Europäern die Chance eröffnet gemeinsam an der Zukunft Europas zu arbeiten. Jährlich sind mehrere hundert EYFONISTAS Gäste auf der Europaburg in Neumarkt und erleben interkulturellen Dialog im Rahmen von PeaceDays, YouthDays und Partnerformaten. Zielgruppe sind 18-25jährige Europäerinnen und Europäer. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern wie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, der Wirtschaftskammerorganisation, Magna, Energie Steiermark und vieler weiterer Investoren wird diese Initiative ermöglicht.

Rückfragen & Kontakt

European Youth Forum Neumarkt (EYFON)
GF Mag. Christian Buchmann
Telefon: +43 (0)664/9123366
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.eyfon.at
Schloßleiten 6, 8820 Neumarkt in der Steiermark

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