Raiffeisen ImmoDay 2026: Rund 1.000 Teilnehmer und gelungene Premiere der Immo-Wiesn

Wien (OTS) -

Der 13. Raiffeisen ImmoDay stieß auch heuer auf großes Interesse: 1.018 Interessierte sicherten sich im Vorfeld ein Gratis-Ticket für die Veranstaltung im Raiffeisenhaus Wien. Rund 1.000 Teilnehmer nutzten am 23. September die Gelegenheit, sich umfassend über die Themen Immobilien, Vorsorge, Finanzierung und aktuelle Marktentwicklungen zu informieren.

Der ImmoDay brachte Immobilieninteressierte, Anleger, Branchenexperten und Unternehmen im Raiffeisenhaus Wien zusammen und bot viel Raum für persönliche Beratung, fachlichen Austausch und neue Kontakte.

Insgesamt präsentierten zwölf Aussteller eine vielfältige Auswahl an aktuellen und zukünftigen Bauprojekten und boten den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich persönlich und umfassend zu den verschiedenen Immobilienangeboten beraten zu lassen.

Neben Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Vermittlung, Raiffeisen Stadtbank Wien und Raiffeisen Wohnbau waren auch Die Wohnkompanie, BIP Immobilien Development, J&P Immobilienmakler, LIV Immobilienvermarktung, STRABAG, GLORIT, UBM Development Österreich sowie NV Immobilien/Sonnenweiher Grafenwörth als Partner des ImmoDays vertreten. Das Publikum konnte sich vor Ort über rund 60 Bauprojekte und etwa 1.200 Wohnungen informieren.

Hochkarätige Fachvorträge

Auf großes Interesse stieß auch heuer das breite Vortragsprogramm rund um die wichtigsten Fragen zum Thema Immobilien. Andreas Unger (LBG Österreich) und Michael Mack (Raiffeisen Immobilien Vermittlung) informierten über aktuelle Trends am Vorsorgewohnungsmarkt sowie über die Entwicklung der Immobilienmärkte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Alexander Bosak (ImmoScout/Exploreal) beleuchtete die Frage „Mieten oder Kaufen?“, während Philipp Schröfl und Reinhold Graf (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) die aktuellen Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung erläuterten. Matthias Reith von Raiffeisen Research gab abschließend Einblicke in die Auswirkungen von Zinsen, Inflation und Konjunktur auf den Immobilienmarkt.

Gelungene Premiere der Raiffeisen Immo-Wiesn

Den Auftakt bildete um 17:30 Uhr eine Verlosung, bei der sich die Gäste über attraktive, von den Ausstellern zur Verfügung gestellte Gewinne freuen durften – darunter XXXLutz-Gutscheine sowie ein Gutschein von Leo Schulmeister.

Anschließend ging der ImmoDay in eine gesellige Wiesn-Atmosphäre über. Bei Weißwürsten, persönlichen Gesprächen und Networking konnten Besucher, Aussteller und Branchenvertreter den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

Für ausgelassene Stimmung sorgte Live-Musik von Marc Pircher. Mit seiner musikalischen Darbietung begeisterte er das Publikum und trug wesentlich zur besonderen Atmosphäre der ersten Raiffeisen Immo-Wiesn bei. Die Gäste genossen die Musik und nutzten das Wiesn-Ambiente zugleich, um neue Kontakte zu knüpfen und Gespräche in entspannter Atmosphäre fortzusetzen. Die gelungene Premiere der Immo-Wiesn rundete den erfolgreichen Raiffeisen ImmoDay 2026 auf besondere Weise ab.

„Wir freuen uns, dass der Raiffeisen ImmoDay auch heuer so viele Menschen angesprochen hat. Das große Besucherinteresse zeigt, dass sich die Menschen umfassend zum Thema Immobilien informieren wollen und den direkten Kontakt zu den Anbietern suchen. Auch die starke Resonanz auf unsere Fachvorträge unterstreicht, wie wichtig fundierte Informationen und der persönliche Austausch sind. Das bestärkt uns darin, das Informationsangebot beim Raiffeisen ImmoDay künftig weiter auszubauen. Mit der heuer erstmals stattfindenden Raiffeisen Immo-Wiesn haben wir dem fachlichen Austausch zudem einen geselligen Rahmen gegeben, der sehr gut angenommen wurde“, betont Mag. Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung.