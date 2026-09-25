  • 25.09.2026, 14:10:32
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FINALLY it’s HAPPENING im KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst

Für das KinderKunstLabor kreierte die international renommierte Künstlerin Carola Dertnig erstmalig in Österreich eine Ausstellung, die performative Kunstformen erfahrbar machen.

Eröffnung FINALLY it’s HAPPENING von Carola Dertnig.

FINALLY it’s HAPPENING – eine Schaukel wird zum Pinsel, die Füße zum Werkzeug und die Bewegung zur Farbe. Die Kinder malen gemeinsam ein Bild, das durch ihre Bewegungen immer weiter entsteht. Jede Bewegung hinterlässt einen Abdruck, jeder Fußabdruck wird Teil des Ganzen. Aus Spiel wird Farbe, aus Bewegung ein Bild – und aus vielen kleinen Momenten etwas Gemeinsames.

Carola Dertnig, Künstlerin

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St. Pölten (OTS) - 

Mit FINALLY it’s HAPPENING zeigt das KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst eine eigens für den sechseckigen Ausstellungsraum entwickelte Neuproduktion der international renommierten Künstlerin Carola Dertnig. Dafür übersetzt sie ihren Werkkomplex Fly by Production, der 2000 im MoMA PS1 in New York präsentiert wurde, in eine raumgreifende Installation, in der Bewegung zur Malerei wird.

„FINALLY it’s HAPPENING – eine Schaukel wird zum Pinsel, die Füße zum Werkzeug und die Bewegung zur Farbe. Die Kinder malen gemeinsam ein Bild, das durch ihre Bewegungen immer weiter entsteht. Jede Bewegung hinterlässt einen Abdruck, jeder Fußabdruck wird Teil des Ganzen. Aus Spiel wird Farbe, aus Bewegung ein Bild – und aus vielen kleinen Momenten etwas Gemeinsames.“

Zwei Schaukeln, Tanzflächen, Klang, Farbe und Minigolf verbinden Performance, Installation und gemeinschaftliches Handeln. Beim Schaukeln, Tanzen, Spielen und Malen entstehen Spuren auf Leinwänden und Wänden. Die Ausstellung verändert sich mit jeder Nutzung und wird durch die Besucher:innen fortlaufend weitergeschrieben.

„Carola Dertnigs Ausstellung fragt danach, was uns in einer Gegenwart, in der Nähe, Vertrauen und Verbundenheit nicht selbstverständlich sind, zusammenhält. Die komplexe und gleichzeitig einladende Arbeit begreift das Konviviale als etwas, das auch in fordernden Zeiten gemeinsam hergestellt werden kann: Durch Nähe, Aufmerksamkeit oder die Bereitschaft, aufeinander zu reagieren. FINALLY it’s HAPPENING ist eine ausdrückliche Einladung, eine kollektive Balance herzustellen, die durch Bewegung spürbar und durch Farbe sichtbar bleibt.“

Dertnig nimmt dabei humorvoll auf Action Painting und den Wiener Aktionismus Bezug. Deren männlich konnotierte Gesten analysiert sie aus feministischer Perspektive und verwandelt Schock, Transgression und Körpergewalt in Konvivialität: in ein gemeinschaftliches, einladendes Zusammensein. Performative Kunst wird nicht nur betrachtet, sondern körperlich und sinnlich erfahrbar. FINALLY it’s HAPPENING ist für Kinder und Erwachsene konzipiert.

Kuratiert von Mona Jas.

Raumkonzept von Seth Weiner und studio-itzo.

Programm des KinderKunstLabor

Rund um FINALLY it’s HAPPENING eröffnen Rundgänge, offene Werkstätten und künstlerische Workshops unterschiedliche Zugänge zu Performance und Installation. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Körper, Raum, Klang, Bewegung und gemeinschaftliches Handeln aus verschiedenen Perspektiven erfahren.

  • Rundgänge eröffnen Perspektiven auf Körper, Raum und Miteinander. Weitere Positionen der Performancekunst treten in Dialog mit Carola Dertnigs Ausstellung.
  • Offene Werkstätten bieten Möglichkeiten zum eigenen künstlerischen Tun in experimentellen Raumsettings – mit Performance, Klangstücken und Gemeinschaftszeichnungen
  • Künstlerische Workshops eröffnen neue Bewegungsformen, Soundwalks, zeichnerische Ausdrucksmittel, Interventionen im öffentlichen Raum, Druckformate sowie experimentelle Schreib- und Malverfahren.

Tage der Eröffnung bei freiem Eintritt



Datum: 25.09.2026, 13:00 Uhr - 25.09.2026, 17:00 Uhr


Art: Ausstellungen


Ort: KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst


Schulring 24

3100 St. Pölten


Österreich


URL: https://www.kinderkunstlabor.at/de/ausstellungenundaktivitaeten/kalender?date=25-09-2026


Tage der Eröffnung bei freiem Eintritt




Datum: 26.09.2026, 10:00 Uhr - 26.09.2026, 17:00 Uhr


Art: Ausstellungen


Ort: KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst


Schulring 24

3100 St. Pölten




URL: https://www.kinderkunstlabor.at/de/ausstellungenundaktivitaeten/kalender


Tage der Eröffnung bei freiem Eintritt




Datum: 27.09.2026, 10:00 Uhr - 27.09.2026, 17:00 Uhr


Art: Ausstellungen


Ort: KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst


Schulring 24

3100 St. Pölten




URL: https://www.kinderkunstlabor.at/de/ausstellungenundaktivitaeten/kalender


 Das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung 
  
 Rückfragen & Kontakt 
KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst
 Isabella-Anja Khom
 Telefon: +4366460499239
 E-Mail: [email protected]
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Vorschau Bild von Eröffnung FINALLY it’s HAPPENING von Carola Dertnig. [Bild, 3.2MB] 
 [Freitag, 25.09.2026, 13:00] 
 [Samstag, 26.09.2026, 10:00] 
 [Sonntag, 27.09.2026, 10:00] 
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