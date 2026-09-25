AI Startup Convelly startet KI-First-Plattform für Kundenkommunikation und Vertrieb

Wien (OTS) -

Mit Convelly ist am 24. September 2026 eine neue Plattform für kleine und mittlere Dienstleistungsbetriebe gestartet. Sie führt Kundenkommunikation, Vertrieb und Terminprozesse aus mehreren digitalen Kanälen in einer Anwendung zusammen. Die KI ist dabei nicht nur integriert, sondern die Kernfunktion der Plattform. Das Team ist Co-Worker im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx und kommt aus dem Umfeld der 42 Vienna und der FH Wien der WKW.

Kundenkommunikation, Vertrieb und Terminabläufe in einer Anwendung

Convelly richtet sich an kleine und mittlere Dienstleistungsbetriebe, die Kundenanfragen über mehrere digitale Kanäle bearbeiten. Die Software bündelt diese Kommunikation in einem gemeinsamen Posteingang für das gesamte Team. Im Zentrum steht ein KI-Assistent, der Anfragen beantwortet, freie Zeiten vorschlägt, Buchungen einträgt und bei Bedarf nachfasst. Dafür nutzt er Informationen, die der jeweilige Betrieb freigibt, etwa Leistungen, Preise, Öffnungszeiten und verfügbare Termine. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kann die Unterhaltung jederzeit übernehmen.

Zum Funktionsumfang gehören außerdem eine Kundenverwaltung, Vertriebs-Pipelines, ein Buchungskalender, eine eigene Buchungsseite, Erinnerungen und Videotermine. Der KI-First-Ansatz gilt auch nach innen: Der interne KI-Assistent Elly kann alles ausführen, was sich in der Anwendung sonst per Klick erledigen lässt. Das Team beschreibt Elly die Aufgabe, etwa eine neue Leistung anzulegen oder eine Automatisierung aufzubauen, und Elly führt sie aus. Convelly zufolge werden die ausgeführten Schritte innerhalb der Anwendung dokumentiert.

Offene Modelle und europäisches Hosting

Für den KI-Einsatz in der Kundenkommunikation setzt Convelly nach eigenen Angaben auf offene Sprachmodelle, die auf Servern in Deutschland betrieben werden. Die Betriebe legen selbst fest, welche Informationen der KI zur Verfügung stehen, wie der KI-Assistent auftritt und in welchen Fällen ein Teammitglied übernimmt. Der Assistent lässt sich jederzeit ausschalten, und seine Antworten sind laut Convelly in der Anwendung nachvollziehbar.

„Viele Betriebe beantworten Kundenanfragen heute über mehrere Kanäle und in verschiedenen Systemen. Convelly führt das an einem Ort zusammen. Unsere KI-Plattform arbeitet mit offenen Modellen, die in der EU gehostet werden. Die Daten bleiben damit in Europa, und die Kontrolle bleibt beim Betrieb."

Bassem Mahdi, Founder & CTO, Convelly

Von der 42 Vienna in den AI:AT Coworking Hub

Das Convelly-Team hat seine Wurzeln im Umfeld der 42 Vienna, einem Ecosystem-Partner der AI Factory Austria AI:AT. Die 42 Vienna ist Teil des internationalen 42-Netzwerks, an dem Studierende Software-Entwicklung in Projekten und im Austausch untereinander lernen, ohne klassischen Unterricht. Dass ein Team aus diesem Umfeld sein Produkt im AI:AT Coworking Hub zur Marktreife bringt, zeigt, wie Ausbildung, Community und Unternehmertum im österreichischen KI-Ökosystem zusammenwirken.

„Start-ups wie Convelly sind ein wichtiger Mosaikstein für die digitale Transformation Österreichs, weil sie neue Technologien wie KI in praktische Lösungen für reale Herausforderungen verwandeln. Was diese Idee so inspirierend macht, ist die Kombination aus dem einzigartigen Peer-to-Peer-Lernansatz der 42 Vienna, der herausragende technische und problemlösende Fähigkeiten fördert, und dem unternehmerischen Mut ihrer Gründer:innen. Einen echten Marktbedarf zu erkennen, eine Lösung zu bauen, die wirklich funktioniert, und die Motivation zu haben, die Risiken des Markteintritts auf sich zu nehmen, sind genau die Qualitäten, die wir fördern wollen. Convelly ist ein starkes Beispiel dafür, wie Talent, selbstgesteuertes Lernen und unternehmerischer Ehrgeiz zusammenkommen können, um die Innovationslandschaft in Österreich zu bereichern."

Dr. Hans Jörg Otto, Corporate Relations Manager, 42 Vienna und 42 Wels

Seit Juli 2026 ist Convelly Teil des AI:AT Coworking Hubs im SOLARIS in Wien-St. Marx. Der Hub richtet sich an AI Startups, Unternehmen, Forschungsgruppen und öffentliche Akteur:innen mit einem konkreten KI-Vorhaben. Co-Worker nehmen am fachlichen Austausch und an Community-Formaten teil und bringen eigene Erfahrungen, Use Cases und Feedback ein. Diese aktive Mitwirkung ist ein zentraler Bestandteil des Hubs.

„Der Coworking Hub ist mehr als ein Arbeitsplatz: Er öffnet den Zugang zu einem Ökosystem aus Startups, Forschung, Unternehmen und öffentlicher Hand. Convelly nutzt diesen Zugang und ist dort präsent, wo sich diese Community trifft. Der Marktstart ist ein gutes Beispiel dafür, was aus dieser Vernetzung entstehen kann."

Karl Kugler, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

„Europa braucht KI-Infrastruktur, die unabhängig ist und Unternehmen offensteht. Umso mehr freut es uns, wenn ein junges Team wie Convelly bei seinem eigenen Produkt denselben Gedanken verfolgt und auf offene Modelle setzt, die in Europa betrieben werden."

Markus Stöhr, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

„AI:AT ermöglicht Zugang zu Rechenleistung, Expertise und Kooperationen. Startups und Co-Workers bringen Know-how und Erfahrungen ein. Unsere Herbstkampagne zeigt, was dieses Zusammenspiel bewirkt. Nach Ablatic AI nun am Beispiel Convelly. Damit wollen wir neue Anwendungen und Wertschöpfung über einzelne Unternehmen hinaus anstoßen.“

Daniel Pepl, Head of Marketing & Communication, AI Factory Austria AI:AT

Über Convelly

Convelly ist eine KI-First-Plattform für Kundenkommunikation, Vertrieb, Terminbuchung und interne Abläufe in kleinen und mittleren Dienstleistungsbetrieben. Sie führt Nachrichten aus digitalen Kanälen in einem gemeinsamen Posteingang zusammen und unterstützt bei Antworten, Buchungen, Erinnerungen und Nachverfolgung. Ein interner KI-Assistent führt Aufgaben in der Anwendung auf schriftliche Anweisung aus. Convelly ist als Web-Anwendung sowie für iPhone und Android verfügbar. Nach Angaben des Unternehmens wird die Plattform in Deutsch, Englisch und Arabisch angeboten.

Weitere Informationen: http://www.convelly.com