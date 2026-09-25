Auszeichnung für Forschung zur digitalen Zukunft der Physiotherapie

Wien/Hildesheim (OTS) -

Eine kooperative Studie der University of Applied Sciences St. Pölten, der FH Joanneum Graz und der Hochschule Campus Wien erzielt den 1. Platz beim internationalen VFWG Publication Award 2025 für die Analyse digitaler Kompetenzen im Studium der Physiotherapie.

Für die Studie „Digitale Kompetenzen im Bachelor-Studium der Physiotherapie — eine Mixed-Methods-Studie in Österreich“ wurde eine hochschulübergreifende Fachgruppe, bestehend aus Anita Kidritsch, Birgit Jocham, Katharina Meller, Andreas Jocham, Bernhard Guggenberger und Lukas Berger-Maul am 25.09.2026 in Hildesheim, Deutschland mit dem VFWG (Verein zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen) Publication Award 2025 ausgezeichnet. Die Studie liefert eine fundierte Bestandsaufnahme dazu, wie gut angehende Physiotherapeut*innen auf die technologischen Anforderungen des modernen Berufsalltags im Gesundheitswesen vorbereitet werden.

Evidenz für die Lehre

Um herauszufinden, ob das Studium der Physiotherapie mit der digitalen Entwicklung Schritt hält, wählte das Team einen methodisch anspruchsvollen Weg. Anita Kidritsch, Initiatorin und Erstautorin der Studie von der University of Applied Sciences St. Pölten, erklärt den Kern der Untersuchung: „Durch einen Mixed-Methods-Ansatz konnten wir fundiert aufzeigen, an welchen Stellen die aktuellen Curricula die Anforderungen der digitalen Realität bereits treffen und wo noch konkreter Handlungsbedarf besteht.“

Relevanz für die Versorgung

Gewürdigt wurde insbesondere die Aktualität des Themas, da die Digitalisierung das Berufsbild zunehmend verändert. Co-Autorin Birgit Jocham von der FH Joanneum Graz unterstreicht die Wichtigkeit, neben den fachlichen Fähigkeiten auch digitale Basisskills im Studium zu verankern: „Digitale Kompetenzen sind heute kein Nischenthema mehr, sondern eine weitere Voraussetzung für eine zeitgemäße und effiziente Patient*innenversorgung.“

Erfolg durch Vernetzung

Eine Besonderheit der Studie ist auch die Entstehungsgeschichte: Die Kooperation formierte sich über das Fachliche Netzwerk Digitalisierung und Technologie des Berufsverbandes Physio Austria. Diese Plattform ermöglichte es den Forschenden, ihre Ressourcen effektiv zu bündeln. Lukas Berger-Maul von der Hochschule Campus Wien, Senior Autor der Studie und Koordinator des Fachlichen Netzwerks, sieht darin ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal: „Erst die standortübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des Netzwerks hat es uns ermöglicht, die Studie in dieser Breite umzusetzen.“

Die Auszeichnung durch den VFWG bestätigt die Wichtigkeit der kooperativen Forschung, um die Digitalisierung und Weiterentwicklung der Physiotherapie aktiv voranzutreiben. Die ausgezeichnete Studie wurde im International Journal of Health Professionals (IJHP) publiziert.